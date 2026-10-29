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imago-sport-1083220273.jpgFussball-News Saarland
Nino Duit

Vergangene Saison war er noch absoluter Stammspieler! Steht beim FC Bayern München eine überraschende Wachablösung an?

Deutschland DFB-Pokal
FEATURES
Bayern München
J. Tah
M. Kim

In der vergangenen Saison war Jonathan Tah beim FC Bayern in der Innenverteidigung absoluter Stammspieler. Aktuell gerät er im Konkurrenzkampf mit Min-Jae Kim immer mehr ins Hintertreffen.

Die 2. Runde des DFB-Pokals firmierte in der jüngeren Vergangenheit oftmals als Stolperfalle für den FC Bayern. In drei der vergangenen sechs Spielzeiten scheiterten die Münchner hier frühzeitig, teilweise blamabel. Nicht so diesmal: An einem nasskalten Mittwochabend gewann der FC Bayern trotz aller personellen Probleme letztlich souverän mit 6:1 gegen den 1. FC Magdeburg.

Zittern mussten die Münchner nur ganz kurz: Nach Michael Olises frühem Führungstor traf Mateusz Zukowski in Minute 15 zum zwischenzeitlichen Ausgleich für Magdeburg. Die Hauptschuld am Gegentor trug nicht Keeper Jonas Urbig und auch nicht Hiroki Ito, der den Schuss entscheidend abfälschte. Die Hauptschuld trug Jonathan Tah, der Zukowski auf der rechten Seite gewähren ließ. Es war nicht seine einzige schwache Szene des Spiels.

Insofern darf Tahs Auftritt gegen Magdeburg als nächste Episode einer höchst überraschenden Entwicklung beim FC Bayern gewertet werden: einer (vorläufigen?) Wachablösung in der Innenverteidigung. Der eigentlich schon abgeschriebene Min-Jae Kim scheint dem 30-jährigen deutschen Nationalspieler zunehmend den Rang als Stammkraft neben dem unumstrittenen Dayot Upamecano abzulaufen.

Jonathan Tah saß gegen Leipzig und Arsenal zunächst nur auf der Bank

Kim war 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München gewechselt, leistete sich in seinen ersten beiden Spielzeiten aber zu viele grobe Patzer. 2025 kam deshalb Tah ablösefrei von Bayer Leverkusen und war fortan in sämtlichen wichtigen Spielen neben Upamecano gesetzt. Kim fungierte nur noch als Rotationsspieler und galt diesen Sommer folgerichtig als Verkaufskandidat. Statt sich öffentlich zu beklagen oder einen Wechsel zu forcieren, arbeitete er aber still weiter und hoffte auf eine Chance.

Schon im Rahmen der Asientour dementierte Trainer Vincent Kompany mit Blick auf die neue Saison eine klare Rangordnung in der Innenverteidigung. "Lasst nicht alles so absolut sagen", befand der aktuell unpässliche Cheftrainer damals. Tatsächlich rotierte Kompany zum Saisonstart auch in der Innenverteidigung deutlich mehr als noch in der Vorsaison. Und Kim machte bei seinen Einsätzen bisher einen besseren Eindruck als Tah. 

Seine bis dato schlechteste Leistung zeigte Tah beim 3:3 gegen Viking Stavanger in der Champions League vor zwei Wochen, als ihn Kompany bereits zur Halbzeit vom Platz nahm. Anschließend standen die beiden ersten echten Topspiele der Saison gegen RB Leipzig und den FC Arsenal an. Neben Upamecano begann in der Innenverteidigung jeweils Kim. Mit Leistenproblemen musste der 29-jährige Südkoreaner gegen die Gunners dann aber bereits zur Halbzeit runter und fehlte seitdem. 

Folgerichtig kehrte Tah in die Startelf zurück, nutzte seine Chance aber nicht. Gegen Magdeburg wirkte er - einmal mehr - behäbig im Zweikampfverhalten. Sofern sein Stellungsspiel wie aktuell nicht perfekt passt, kommen bei der riskanten Münchner Spielweise zudem seine Tempodefizite negativ zum Vorschein. Tahs Topspeed in dieser Bundesliga-Saison beträgt 32,02 km/h, Kim (33,5) und Upamecano (33,41) schneiden hier deutlich besser ab.

imago-sport-1084878037.jpgIMAGO

Kehrt Min-Jae Kim gegen den BVB in die Startelf zurück?

Gegen Magdeburg saß Kim schon wieder auf der Bank, am Samstag beim nächsten Topspiel gegen Borussia Dortmund dürfte er in die Startelf zurückkehren und dort womöglich auch am Dienstag gegen Atletico Madrid verbleiben.

Nach dem Magdeburg-Spiel auf die neue Situation in der Innenverteidigung angesprochen, reagierte Tah ausweichend. Es sei von Seiten des Trainerteams "nichts anderes kommuniziert" worden als in der vergangenen Saison. Ob er über seine Bankplätze zuletzt überrascht gewesen sei? "Der Trainer entscheidet, wer anfängt. Viel wichtiger ist, wie ich damit umgehe und dass ich bereit bin."

Tah startete übrigens auch durchwachsen in seine Premierensaison beim FC Bayern, seine damaligen Probleme waren ähnlicher Natur wie nun. Der Unterschied: Damals vertraute ihm Kompany unbeirrt weiter. Tah stand in elf der ersten zwölf Saisonspiele in der Startelf, steigerte sich bald massiv und firmierte dann über weite Strecken der restlichen Saison als stabiler Leistungsträger.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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