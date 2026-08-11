Der Norweger ist nicht der Favorit seines neuen Trainers, wenn es um das Kapitänsamt geht. Das liegt an einer speziellen Regel.
Enzo Maresca, der neue Trainer von Manchester City, hat klargemacht, warum Erling Haaland für ihn als Kapitän nicht in Frage kommt. "Bei Leicester und Chelsea hatte ich die Regel, dass der Kapitän, wenn wir ein Tor geschossen haben, zur Bank kommen muss - nicht zum Feiern, sondern um Anweisungen zu erhalten", sagte der City-Coach den Journalisten. "Aber wenn der Kapitän ein Tor schießt, darf er feiern", ergänzte er - und genau das ist nun das Problem von Erling Haaland.
Der Norweger gehört neben Ruben Dias und Rodri zum Mannschaftsrat bei den Cityzens, doch er schießt im Gegensatz zu seinen beiden Teamkollegen selbst viel zu viele Tore, um Marescas Anweisungen regelmäßig zu erhalten. Da Rodri angeblich kurz vor dem Absprung nach Spanien zum FC Barcelona oder Real Madrid steht, bleibt für den Angreifer nur Ruben Dias als Konkurrent um die Binde. Der Portugiese traf in sechs Jahren für City bislang nur sechsmal - während Haaland in vier Spielzeiten satte 162 Treffer verzeichnete.
"Wenn Erling der Kapitän ist ... Verdammt noch mal, dann haben wir ein Problem", meinte Maresca nun und deutete an, dass er einen anderen Spieler bevorzugt. Beim Team aus Manchester muss erneut ein neuer Spielführer bestimmt werden: Im Sommer 2025 verließ Kevin De Bruyne den Klub und gab die Binde ab. Die bekam Bernardo Silva, der nun in diesem Sommer zu Real Madrid und Trainer Jose Mourinho gewechselt ist.
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Die Auflösung, wen Maresca zum neuen City-Kapitän bestimmt, gibt es am Sonntag: Dann geht es für das Team im englischen Supercup um das Community Shield gegen den Meister Arsenal. Für Maresca ist es das erste Pflichtspiel, seitdem er den Job bei den Cityzens von Pep Guardiola übernommen hat.
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Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.
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