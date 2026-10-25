Am Sonntagnachmittag verlor United in der Premier League zuhause gegen AFC Bournemouth mit 0:3. Es war die fünfthöchste Heimniederlage der Red Devils in ihrer gesamten Premier-League-Geschichte.

"Es ist eine schwierige Situation. Wie geht es weiter? Ich weiß es nicht", sagte ein verzweifelter United-Coach Carrick nach Spielschluss laut Telegraph. "Ich werde immer das tun, was für diesen Fußballverein am besten ist. Daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe die Verantwortung. Aber wir müssen abwarten und sehen, wie es weitergeht", ist er sich darum bewusst, dass der neuerliche Rückschlag seine Entlassung bedeuten könnte.

Nach acht Spieltagen steht United nur auf Tabellenplatz 16 und droht, den Anschluss an die Top-4 früh zu verlieren. Zudem gingen zwei der ersten drei Partien in der Champions-League-Ligaphase verloren.

Nach öffentlicher Kritik: Carrick verbannt Bruno Fernandes auf die Bank

Carricks Stuhl wackelt daher immer bedenklicher, nach dem 1:4 in der Champions League in Como unter der Woche hatte dann auch noch Kapitän Bruno Fernandes öffentlich Zweifel an der Taktik des Engländers geäußert. Carricks Reaktion darauf: Er ließ Fernandes gegen Bournemouth 90 Minuten lang auf der Bank schmoren - geholfen hat es nicht.

Stattdessen nahmen die in der bisherigen Saison keineswegs furchteinflößenden Gäste überraschend drei Punkte mit nach Hause. Rayan sorgte in der 38. Minute für die Führung der Mannschaft des deutschen Trainers Marco Rose, wenig später legte Marcus Tavernier nach (43.). Nachdem Evanilson in Minute 71 zum 3:0 getroffen hatte, war bereits alles entschieden.

Carrick, einst als Spieler lange bei United (2006 bis 2018), hatte im Januar zunächst interimsmäßig vom zuvor entlassenen Ruben Amorim übernommen. In der restlichen vergangenen Saison lief es unter Carrick dann zunächst hervorragend, weshalb der 45-Jährige dauerhaft angestellt und mit einem Zweijahresvertrag bis 2028 belohnt wurde.

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Wird Julian Nagelsmann Nachfolger von Michael Carrick bei Manchester United?

Nun sieht es aber immer mehr danach aus, als müsste er vorzeitig gehen. Seine Ehrenrunde im Old Trafford nach der Pleite gegen Bournemouth sah schon ziemlich stark nach Abschied aus, von den Fans wurde er dabei gefeiert. Der Unmut der Anhänger richtete sich umso stärker gegen die Spieler, die beim Weg in die Kabine von lautstarken Buhrufen begleitet wurden.

Sollte Carrick gehen müssen, gilt unter anderem Julian Nagelsmann als Kandidat auf dessen Nachfolge. Der 39-Jährige ist seit seinem Aus als Bundestrainer nach der verkorksten WM im Sommer ohne Trainerjob, es wäre sein erstes Engagement außerhalb Deutschlands.