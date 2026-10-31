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Rams Basaksehir FK v Galatasaray SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Verbale Entgleisung gegen Kameramann: Leroy Sane sorgt bei Galatasaray-Sieg für Eklat

Süper Lig
Leroy Sané
Konyaspor - Galatasaray
Konyaspor
Galatasaray

Galatasaray Istanbul fährt am Freitagabend einen überzeugenden Sieg ein. Leroy Sane erlaubt sich dabei eine verbale Entgleisung.

Beim 4:0-Triumph der Löwen gegen Konyaspor wurde der 80-malige Nationalspieler nach Spielende einem Kameramann gegenüber ausfällig. "Verpiss dich mit der Kamera", raunzte Sane deutlich hörbar in der Live-Übertragung auf Englisch in dessen Richtung.

Warum sich der 30-Jährige die verbale Entgleisung erlaubte, ist unklar. Der Kameramann hatte sich nach dem Abpfiff Sane genähert, um diesen in den Momenten nach dem Sieg zu filmen. Während Sanes Teamkollegen die drei Punkte am Mittelkreis zusammen feierten, stand der Deutsche ein wenig abseits davon und wirkte eher genervt denn euphorisiert.

Gegen Konyaspor war Sane erneut nur von der Bank aus ins Spiel gekommen. Erst in der 61. Minute wechselte ihn Gala-Cheftrainer Okan Buruk für Yunus Akgün, den Torschützen zum zwischenzeitlichen 2:0, ein.

Topstar Victor Osimhen hatte die Löwen schon in der 12. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Nach Akgüns Treffer (28.) waren in der zweiten Halbzeit noch Alexey Batrakov (49.) und Ex-Milan-Star Rafael Leao mit einem verwandelten Elfmeter (55.) erfolgreich.

FBL-EUR-C1-SPORTING-GALATASARAYGetty Images
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Leroy Sane erlebt schwierige Saison bei Galatasaray

Durch den Sieg behauptete Galatasaray in der Tabelle der Süper Lig den ersten Platz vor Verfolger Amed SFK. Der Vorsprung beträgt derzeit fünf Zähler, allerdings haben die Istanbuler im Vergleich zur direkten Konkurrenz ein Spiel mehr absolviert.

Für Sane verläuft die Saison derweil weiter eher enttäuschend. Zwar stehen wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspieleinsätze für ihn zu Buche, meist jedoch wird er nur als Joker von der Bank gebracht. Ihm gelang zudem noch keine einzige Torbeteiligung.

Häufig gestellte Fragen

Leroy Sane ist auf den Flügelpositionen in der Offensive beheimatet. Auf dem rechten Flügel fühlt er sich am wohlsten und wird dort auch am häufigsten eingesetzt.

Leroy Sane wurde am 11. Januar 1996 in Essen geboren.

Leroy Sane trägt bei Galatasaray Istanbul die Trikotnummer zehn. Diese begleitete ihn bereits bei seiner Station in München.

Leroy Sane ist 1,83 Meter groß. 

Leroy Sane wiegt etwa 80 Kilogramm. In Kombination mit seiner Größe hat er die optimalen Voraussetzungen für einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler.

Leroy Sanes Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. Vermutet wird eine Größe zwischen 43 und 45 EU. 

Sein starker Fuß ist der linke Fuß. Leroy Sane entwickelte über die Jahre einen perfekten Abschluss mit links aus Kombination von Härte und Präzision.

Leroy Sane spielte in seiner Jugend für SG Wattenscheid 09, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen. 

Leroy Sane wohnt seit seinem Wechsel zu Galatasaray in Istanbul (Türkei). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.

Was für ein Auto Leroy Sane in Istanbul fährt ist offiziell nicht bekannt. In seiner Zeit in München fuhr er zuletzt einen Audi RS e-tron GT.

Ja, Leroy Sane spricht fließend Deutsch.

Leroy Sane hat zwei Kinder. Eine Tochter namens Rio Stella (geboren 2018) und einen Sohn namens Milo (geboren 2020).

Seit 2015 ist Leroy Sane mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Model Candice Brook zusammen. 

Bei Galatasaray Istanbul verdient Leroy Sane etwa 9 Millionen Euro pro Jahr. Beim FC Bayern verdiente er laut Berichten bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, abhängig von Prämien.

Leroy Sane hat bereits mehrere Titel in seiner Karriere gewonnen. Mit Manchester City wurde er jeweils zweimal englischer Ligapokalsieger, Superpokalsieger und Meister, dazu kommt ein englischer Pokalsieg. Mit dem FC Bayern gewann er den UEFA Supercup sowie die FIFA-Klub-WM. Außerdem sicherte er sich mit dem deutschen Rekordmeister vier Meisterschaften und zwei Superpokalsiege. Mit Galatasaray gewann er außerdem einmal die türkische Meisterschaft.

Leroy Sane hat den Ballon d'Or bisher nicht gewinnen können. 

Auch den Titel zum FIFA-Weltfußballer konnte er noch nicht gewinnen.

Leroy Sane hat keinen Spitznamen.

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