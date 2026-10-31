Verbale Entgleisung gegen Kameramann: Leroy Sane sorgt bei Galatasaray-Sieg für Eklat

Beim 4:0-Triumph der Löwen gegen Konyaspor wurde der 80-malige Nationalspieler nach Spielende einem Kameramann gegenüber ausfällig. "Verpiss dich mit der Kamera", raunzte Sane deutlich hörbar in der Live-Übertragung auf Englisch in dessen Richtung.

Warum sich der 30-Jährige die verbale Entgleisung erlaubte, ist unklar. Der Kameramann hatte sich nach dem Abpfiff Sane genähert, um diesen in den Momenten nach dem Sieg zu filmen. Während Sanes Teamkollegen die drei Punkte am Mittelkreis zusammen feierten, stand der Deutsche ein wenig abseits davon und wirkte eher genervt denn euphorisiert.

Gegen Konyaspor war Sane erneut nur von der Bank aus ins Spiel gekommen. Erst in der 61. Minute wechselte ihn Gala-Cheftrainer Okan Buruk für Yunus Akgün, den Torschützen zum zwischenzeitlichen 2:0, ein.

Topstar Victor Osimhen hatte die Löwen schon in der 12. Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Nach Akgüns Treffer (28.) waren in der zweiten Halbzeit noch Alexey Batrakov (49.) und Ex-Milan-Star Rafael Leao mit einem verwandelten Elfmeter (55.) erfolgreich.

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Leroy Sane erlebt schwierige Saison bei Galatasaray

Durch den Sieg behauptete Galatasaray in der Tabelle der Süper Lig den ersten Platz vor Verfolger Amed SFK. Der Vorsprung beträgt derzeit fünf Zähler, allerdings haben die Istanbuler im Vergleich zur direkten Konkurrenz ein Spiel mehr absolviert.

Für Sane verläuft die Saison derweil weiter eher enttäuschend. Zwar stehen wettbewerbsübergreifend 13 Pflichtspieleinsätze für ihn zu Buche, meist jedoch wird er nur als Joker von der Bank gebracht. Ihm gelang zudem noch keine einzige Torbeteiligung.