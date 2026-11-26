So seht Ihr Venezuela U17 gegen Mexiko U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Venezuela U17 empfängt Mexiko U17 in Gruppe K der U17-WM. Dabei geht es um die Tabellenführung. Spielort und Stadt stehen noch nicht fest.

Venezuela ist gut in Form. Im jüngsten Spiel gewann das Team mit 1:0 gegen Rumänien U17, zuvor setzte es sich mit 2:1 gegen Kamerun U17 durch.

Mit diesen Ergebnissen ist Venezuela auf den zweiten Gruppenplatz geklettert. Ein dritter Sieg in Folge würde den Tabellenführer erheblich unter Druck setzen.

Mexiko steht an der Spitze, und die Tabelle sieht ganz anders aus als noch vor einer Woche. Auf ein 1:0 gegen Rumänien U17 folgte im jüngsten Spiel ein deutlicher 4:0-Sieg gegen Kamerun U17.

Damit stabilisierte sich Mexikos Turnierverlauf, der zuvor von starken Gegensätzen geprägt war, darunter eine 0:5-Niederlage gegen Portugal U17 und ein 2:2 gegen Argentinien U17. Zwei Spiele in Folge ohne Gegentor deuten darauf hin, dass sich die Abwehr gefestigt hat.

Zuletzt trafen die beiden Teams auf dieser Altersstufe 2023 aufeinander und trennten sich 2:2. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das nächste Duell verfolgen könnt, einschließlich Anstoßzeit und Informationen zu TV-Übertragung und Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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