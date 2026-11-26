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Italien Serie A - Spielwoche 13 27. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Am Freitag, 27. November, empfängt Venezia Bologna im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig zum 13. Spieltag der Serie A. Mit dieser Partie beginnt der Spieltag.

Venezia kommt von einem bitteren Abend im Allianz Stadium. Die Mannschaft von Davide Nicola verlor gegen Juventus mit 0:4. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die Abwehr im zweiten Durchgang ein.

Bologna reist mit einer anderen Stimmungslage an. Die Mannschaft von Raffaele Palladino spielte in Udine 1:1, hatte zuvor aber vier Spiele in Folge gewonnen, darunter das 4:2 auswärts gegen Milan.

Für Venezia ist die Tabellenlage ein Problem. Der Klub steht auf Platz 20 und hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, das 2:1 gegen Udinese.

Bologna steht mit Rang neun deutlich besser da. Die Abwehr lässt zwar einiges zu, doch der Angriff trifft regelmäßig.

Bei beiden Mannschaften fallen mehrere Spieler verletzt aus. Hier erfährst Du, wo Du das Spiel sehen kannst, wann es angepfiffen wird und was bei den Aufstellungen zu erwarten ist.

Neuigkeiten zu den Teams

Nicola muss bei Venezia auf sechs Spieler verzichten: Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia und Toma Basic fallen alle verletzt aus. In der voraussichtlichen Startelf steht Stankovic im Tor. Juan Jesus, Moreno und Halhal bilden die Abwehr, Adams und Lauberbach das Sturmduo. Palladinos Bologna fehlen Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem und Jay Enem. In Bolognas voraussichtlicher Startelf steht Skorupski zwischen den Pfosten, Ferguson und Pobega spielen im Mittelfeld, Orsolini, Bernardeschi und Odgaard weiter vorn. Bei keiner der beiden Mannschaften sind gesperrte Spieler gemeldet. Weitere Neuigkeiten zu den Aufstellungen folgen näher am Anpfiff.

Aktuelle Form

Venezia hat in den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und vier Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft am 22. November mit 0:4 gegen Juventus, der einzige Sieg war das 2:1 gegen Udinese am 6. November. Dazwischen gab es 0:1-Niederlagen gegen Como und Genoa sowie ein 0:2 gegen Inter. Insgesamt erzielte Venezia zwei Tore und kassierte neun. Bolognas Bilanz sieht gegenteilig aus: vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt spielte die Mannschaft am 22. November 1:1 gegen Udinese, nachdem sie zuvor auswärts gegen Milan mit 4:2 gewonnen hatte. In fünf Spielen erzielte Bologna elf Tore und kassierte fünf. Beim 2:0 in Cagliari blieb das Team ohne Gegentor.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 29. März 2025 statt, als Bologna in der Serie A mit 1:0 in Venedig gewann. In den fünf aufgeführten Begegnungen ist die Bilanz ausgeglichen: Beide Teams siegten zweimal, dazu kommt das 1:1 vom Februar 2002. Bologna erzielte acht Tore, Venezia sechs. Das torreichste dieser Spiele war Venezias 4:3-Sieg im Mai 2022.

Tabelle

In der Serie A steht Venezia auf Tabellenplatz 20, Bologna auf Platz neun.