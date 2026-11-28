Velez Sarsfield gegen Independiente mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportrechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Velez Sarsfield empfängt Independiente zu einem Spiel in der Liga Profesional. Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest.

Velez zeigte unter Guillermo Barros Schelotto zuletzt wechselhafte Leistungen. Auf einen 1:0-Sieg gegen Gimnasia Mendoza und einen 5:0-Auswärtserfolg gegen Central Cordoba de Santiago folgten ein 2:2 gegen San Lorenzo und eine 0:2-Niederlage gegen Union.

Das jüngste Spiel gegen Belgrano endete 2:2, wurde aber als Sieg verbucht. Velez steht in dieser Saison in beiden Tabellen der Gruppe A auf Platz drei.

Independiente unter Jadson Viera geht mit mehr Rückenwind in die Partie. Das Team gewann am 21. November bei Argentinos Juniors mit 2:1 und besiegte im Spiel davor Deportivo Riestra ebenfalls mit 2:1.

Zuvor hatte Independiente 1:1 gegen Defensa y Justicia gespielt und 0:1 gegen Boca Juniors verloren. In der Tabelle der Gruppe A der Apertura steht das Team auf Platz fünf, in der Gruppe A der Clausura auf Platz sechs.

Im jüngsten direkten Duell hatte Velez die Nase vorn: Am 3. August gewann das Team in der Liga Profesional mit 1:0.

Hier finden Sie alle bekannten Informationen dazu, wie Sie das Spiel verfolgen können, sowie die wichtigsten Zahlen zur Partie.

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