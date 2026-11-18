So seht Ihr Vasco da Gama gegen Internacional mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Vasco da Gama empfängt Internacional zu einem Serie-A-Spiel, das in dieser Phase der höchsten brasilianischen Spielklasse für beide Vereine von großer Bedeutung ist.

Die Mannschaft von Pedro Emanuel steht auf Tabellenplatz elf und will an die jüngsten Ergebnisse anknüpfen, darunter zwei Serie-A-Siege in Folge gegen Chapecoense AF und Athletico Paranaense. Der Druck nach den Pokalausscheiden und einer deutlichen Niederlage gegen Flamengo ist noch immer zu spüren, doch es gibt Anzeichen dafür, dass in São Januário wieder Stabilität einkehrt.

Internacional reist als Tabellen-16. an und kann es sich nicht leisten, noch weiter zurückzufallen. Die Mannschaft von Eduardo Baptista hat zwei ihrer letzten fünf Serie-A-Spiele gewonnen, muss nach Niederlagen gegen Fluminense und Mirassol aber weiterhin besorgt nach unten schauen.

Die bisherigen Duelle der beiden Vereine waren wechselhaft und torreich. Das macht einen Abend, der für die Fans beider Seiten nervenaufreibend werden könnte, noch unberechenbarer.

Lest weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Ihr dieses Serie-A-Spiel live sehen könnt.

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