Vancouver Whitecaps gegen Seattle Sounders FC mit einem VPN sehen

Du möchtest deinen gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking gelten könnte? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN ) und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ) und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen . Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).

. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben). Mit dem Server verbinden . Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstelle ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melde dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 1. Nov. 2026 - 15:30 BC Place

Die Vancouver Whitecaps empfangen Seattle Sounders FC im BC Place zu einem Duell der Western Conference, bei dem für beide Mannschaften viel auf dem Spiel steht. Die reguläre MLS-Saison geht in ihre Schlussphase.

Die Whitecaps von Jesper Soerensen führen die Western Conference an, dürfen sich aber keine Nachlässigkeit erlauben. Ein Sieg würde ihre Position an der Tabellenspitze vor den Playoffs festigen.

Seattle reist in schwieriger Lage nach Vancouver. Das Team von Brian Schmetzer steht im Westen auf Platz neun. Die jüngsten Ergebnisse haben den Druck auf die Mannschaft, die Punkte braucht, um im Rennen um die Playoffs zu bleiben, kaum verringert.

Auch die Bilanz der direkten Duelle zwischen den beiden Klubs macht die Partie besonders interessant. Ihre Begegnungen in der MLS und in kontinentalen Wettbewerben haben in diesem Jahr bereits einige bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht. Keine der beiden Mannschaften wird die andere unterschätzen.

Für Soerensen wären drei Punkte zu Hause ein deutliches Zeichen. Für Schmetzer würde ein Erfolgserlebnis im BC Place Seattles Hoffnung auf einen Platz in der Postseason neuen Auftrieb geben.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um die Partie live zu sehen.

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