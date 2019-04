Im Heimspiel gegen klatschten die Anhänger der Vancouver Whitecaps beim 0:2 durch Zlatan Ibrahimovic Beifall. Eine Reaktion, die Felipe Martins, Spieler der Hausherren, nicht verstehen konnte.

"Ich denke, das ist schon traurig. Sie sollten nicht für ihn klatschen, sondern für uns", äußerte der 28-Jährige in einem Interview seinen Unmut.

Er betonte: "Wir spielen zu Hause. Sie sollten kommen, um uns zu unterstützen, und umso stärker für uns jubeln, nicht für den Gegner. Ich denke, so sollte es sein."

Felipe Martins not too happy that the BC Place crowd is cheering for Zlatan. "I think this is kind of sad." #VANvLA pic.twitter.com/xMnGF2DgB1