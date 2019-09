Mit van Dijk, Ronaldo und Messi: Das ist die Weltelf des Jahres 2019

In der Weltelf des Jahres 2019 finden sich die ganz großen Stars. Virgil van Dijk, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind auch mit dabei.

Virgil van Dijk, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind in die FIFPro Weltelf des Jahres 2019 gewählt worden. Das wurde auf der vom Weltfußballverband FIFA ausgerichtete "The Best"-Gala in Mailand verkündet.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In der Weltelf des Jahres 2019 stehen:

Tor:

Alisson (Liverpool)

Abwehr:

Matthijs de Ligt (Juventus)

Sergio Ramos ( )

Virgil van Dijk (LIverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Mittelfeld:

Luka Modric (Real Madrid)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Eden Hazard (Real Madrid)

Angriff:

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Das Team wurde aus einer Vorauswahl von 55 Spielern von den Profifußballern gewählt, die in der internationalen Spielergewerkschaft FIFpro organisiert sind. Die Mannschaft besteht dabei immer aus einem Torhüter, vier Abwehrspielern, drei Mittelfeldspielern und drei Angreifern.

In der Vorauswahl waren mit Marc-Andre ter Stegen ( ), Joshua Kimmich (Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) auch drei deutsche Spieler mit dabei.