So sehen Sie Valencia gegen Real Madrid mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Real Madrid reist am 12. Spieltag von LaLiga ins Estadio Mestalla zu Valencia. Die Mannschaft von Jose Mourinho will den Druck an der Tabellenspitze aufrechterhalten.

Valencia steht auf Platz 19 der Tabelle und hat in dieser Saison Schwierigkeiten, konstant gute Leistungen zu zeigen. Dennoch rechnet sich die Mannschaft von Javier Aguirre Chancen aus, dem Gast Probleme zu bereiten. Real Madrid ist vor genau dieser Art von Spiel gewarnt worden. Mourinho selbst hat offen über die Gefahr gesprochen, die von einem frischen, ausgeruhten Gegner ausgeht, der nichts zu verlieren hat.

Madrid reist in starker Form an und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Auf einen 3:0-Sieg gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende folgte unter der Woche ein 3:2-Erfolg gegen AEK Athen in der Champions League. Mourinhos Kader wirkt für das anstehende Wochenende kampferprobt.

Die wichtigste Personalie bei den Gästen ist der gesperrte Vinicius Junior. Der Brasilianer wurde unter der Woche für die Reise nach Athen geschont, doch wegen einer davon unabhängigen Sperre steht er im Mestalla nicht zur Verfügung. Mourinho muss daher seine Optionen im Angriff neu ordnen.

Mourinho äußerte sich vor dem Spiel offen und räumte ein, dass er sich im direkten Duell zwischen Atletico Madrid und Barcelona an diesem Wochenende Punktverluste für beide Mannschaften wünscht. Ein Sieg Madrids im Mestalla, verbunden mit einem Punktverlust in jener Partie, würde die Ausgangslage im Titelrennen deutlich verändern.

Angesichts des enger werdenden Titelrennens in LaLiga und der garantiert aufgeheizten Atmosphäre beim Auswärtsspiel im Mestalla steht für beide Klubs viel auf dem Spiel. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Valencia gegen Real Madrid live zu sehen.