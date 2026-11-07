So seht Ihr Valencia gegen Real Madrid mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Real Madrid reist am 12. Spieltag der LaLiga ins Estadio Mestalla zu Valencia. Die Mannschaft von Jose Mourinho will den Druck an der Tabellenspitze aufrechterhalten.

Valencia steht auf dem 19. Tabellenplatz und hat in dieser Saison Mühe, konstant gute Leistungen zu zeigen. Dennoch rechnet sich das Team von Javier Aguirre Chancen aus, den Gästen Probleme zu bereiten. Mourinho hat genau vor solchen Spielen gewarnt und offen über die Gefahr gesprochen, die von einem ausgeruhten Gegner ausgeht, der nichts zu verlieren hat.

Madrid reist in starker Form an und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Auf einen 3:0-Sieg gegen Racing Santander am vergangenen Wochenende folgte unter der Woche ein 3:2-Erfolg gegen AEK Athens in der Champions League. Mourinhos Kader wirkt vor dem Wochenende kampferprobt.

Die wichtigste Personalie bei den Gästen ist die Sperre von Vinicius Junior. Der Brasilianer wurde unter der Woche für die Reise nach Athen geschont, steht im Mestalla wegen einer davon unabhängigen Sperre aber nicht zur Verfügung. Mourinho muss daher seine Optionen im Angriff neu ordnen.

Mourinho äußerte sich vor dem Spiel offen und räumte ein, dass er sich im direkten Duell zwischen Atletico Madrid und Barcelona an diesem Wochenende Punktverluste für beide Mannschaften wünscht. Ein Sieg Madrids im Mestalla, verbunden mit einem Patzer in jener Partie, würde das Bild im Titelrennen deutlich verändern.

Angesichts des enger werdenden Titelrennens in der LaLiga und der aufgeheizten Atmosphäre, die Madrid im Mestalla erwartet, steht für beide Klubs viel auf dem Spiel. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Valencia gegen Real Madrid live zu sehen.

Mit ExpressVPN könnt Ihr auf die Übertragung in Eurer Region zugreifen und Valencia gegen Real Madrid im Livestream verfolgen.

Personal und Kader