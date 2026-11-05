Valencia gegen Real Madrid: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Madrids Maschinerie stellt sich der feindseligen Atmosphäre in Valencia

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Nur wenige Begegnungen im spanischen Fußball sind von so viel Spannung, Emotionen und taktischer Verbissenheit geprägt wie ein Gastspiel von Real Madrid im Mestalla. Die Mannschaft von José Mourinho reist als bestens eingespielte Macht in die Valencianische Gemeinschaft. Mit dem Sieg gegen Barcelona im Camp Nou hat Madrid das Titelrennen wieder völlig geöffnet, anschließend Racing Santander mit 3:0 abgefertigt und am Mittwoch auch eine schwierige Champions-League-Reise nach Griechenland überstanden: Ein knapper 3:2-Erfolg gegen AEK Athen bescherte dem Team den siebten Sieg in Folge.

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Doch für den FC Valencia von Javier Aguirre bietet der Samstagabend die Gelegenheit, mit einem Überraschungssieg die Saison endgültig zu wenden. Valencia hat einen kräftezehrenden Herbst in der Nähe der Abstiegsplätze hinter sich. Der hart erkämpfte 1:0-Auswärtssieg gegen Elche am Sonntag gab einer Mannschaft jedoch dringend benötigtes Selbstvertrauen, die sich ihre bissigsten Auftritte regelmäßig für den Hauptstadtklub aufhebt.

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