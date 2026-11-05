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Valencia gegen Real Madrid: Formstarke Madrilenen treffen in der LaLiga-Vorschau auf Valencia im Aufwind

Valencia - Real Madrid
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Real Madrid

Nach sieben wettbewerbsübergreifenden Siegen in Folge und dem Erfolg unter der Woche in Athen reist José Mourinhos Real Madrid nach Valencia. Dort will der Klub den Druck im Titelrennen erhöhen. Gegner ist eine kampferprobte Mannschaft aus Valencia, die ihren 1:0-Befreiungsschlag im Derby bei Elche unbedingt nutzen will.

Valencia gegen Real Madrid: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 12
Estadio Mestalla

Madrids Maschinerie stellt sich der feindseligen Atmosphäre in Valencia

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Nur wenige Begegnungen im spanischen Fußball sind von so viel Spannung, Emotionen und taktischer Verbissenheit geprägt wie ein Gastspiel von Real Madrid im Mestalla. Die Mannschaft von José Mourinho reist als bestens eingespielte Macht in die Valencianische Gemeinschaft. Mit dem Sieg gegen Barcelona im Camp Nou hat Madrid das Titelrennen wieder völlig geöffnet, anschließend Racing Santander mit 3:0 abgefertigt und am Mittwoch auch eine schwierige Champions-League-Reise nach Griechenland überstanden: Ein knapper 3:2-Erfolg gegen AEK Athen bescherte dem Team den siebten Sieg in Folge.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Doch für den FC Valencia von Javier Aguirre bietet der Samstagabend die Gelegenheit, mit einem Überraschungssieg die Saison endgültig zu wenden. Valencia hat einen kräftezehrenden Herbst in der Nähe der Abstiegsplätze hinter sich. Der hart erkämpfte 1:0-Auswärtssieg gegen Elche am Sonntag gab einer Mannschaft jedoch dringend benötigtes Selbstvertrauen, die sich ihre bissigsten Auftritte regelmäßig für den Hauptstadtklub aufhebt.

Teamnews und Kader

Valencia vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluCésar TárregaCésar TárregaJosé GayàJosé Gayàteam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenIbrahima KonatéIbrahima KonatéT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaArda GülerArda GülerKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • J. Aguirre
  • José Mourinho

Form

VAL

VAL - Form

RSO
N2-3
SAN
U2-2
ATH
U0-0
VIL
N1-2
ELC
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

SEV
S4-1
RBL
S4-1
BAR
S1-2
SAN
S0-3
AEK
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
16/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

ValenciaUnentschiedenReal Madrid
1
1
3
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
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Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
END
La Liga
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Valencia
VAL
1
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Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
5Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
1110014612+3430
S
N
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
S
S
S
S
N
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
S
U
N
S
U
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
N
S
S
S
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
115241719-217
N
S
N
U
N
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
S
S
N
U
U
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
S
N
U
N
U
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
N
U
S
U
S
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
N
U
N
N
U
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
S
N
U
U
S
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
S
N
U
N
S
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
15
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
113261122-1111
N
N
S
N
U
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
N
S
N
U
N
17
ElcheElcheELC
112451418-410
N
S
U
U
S
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
N
N
S
U
U
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
S
N
U
U
N
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
N
U
N
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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