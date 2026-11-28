Valencia gegen Osasuna mit einem VPN sehen

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie dessen App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie dessen App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Anbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Valencia empfängt Osasuna im Estadio Mestalla zu einem LaLiga-Spiel zwischen einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte und einem Team, das knapp vor ihr steht.

Valencia unter Javier Aguirre liegt auf Platz 17 und muss aus den jüngsten Ergebnissen eine konstantere Serie machen. Im letzten Ligaspiel gewann das Team mit 1:0 gegen Rayo Vallecano. Wettbewerbsübergreifend stehen drei Siege aus den vergangenen fünf Partien zu Buche.

Dazu gehört ein 6:0-Erfolg gegen Tavernes de la Valldigna in der Copa del Rey. Die 0:3-Niederlage gegen Real Madrid Anfang November zeigt jedoch, wie wechselhaft die Leistungen waren.

Osasuna reist als Tabellen-13. unter Jagoba Arrasate an. Zuletzt gewann das Team am 22. November mit 1:0 gegen Malaga. Es war der erste Sieg nach einer Phase, in der es auch Niederlagen gegen Deportivo de A Coruna und Sevilla gegeben hatte.

Arrasate muss zudem ohne den gesperrten Verteidiger Alejandro Catena planen. Weitere Ausfälle auf beiden Seiten sind unten aufgeführt.

Das bislang letzte Duell gewann Valencia im März im Mestalla mit 1:0. Osasuna weiß also, was das Team in Valencia erwartet.

Hier finden Sie alle Informationen zur Anstoßzeit, zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Die TV- und Livestream-Optionen für Valencia gegen Osasuna sind unten aufgeführt, damit Sie entscheiden können, wie Sie das Spiel live verfolgen möchten.

Team-News & Kader