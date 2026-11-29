Valencia gegen Osasuna mit einem VPN sehen

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. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Valencia empfängt Osasuna im Estadio Mestalla zu einem LaLiga-Duell zwischen einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte und einem Team, das knapp vor ihr steht.

Valencia von Javier Aguirre steht auf Platz 17 und muss nach den jüngsten Ergebnissen zu konstanteren Leistungen finden. Im letzten Ligaspiel gewann die Mannschaft mit 1:0 gegen Rayo Vallecano. Wettbewerbsübergreifend hat sie drei der vergangenen fünf Partien gewonnen.

Dazu zählt ein 6:0-Erfolg gegen Tavernes de la Valldigna in der Copa del Rey. Die 0:3-Niederlage gegen Real Madrid Anfang November zeigt jedoch, wie wechselhaft die Leistungen waren.

Osasuna reist unter Jagoba Arrasate als Tabellendreizehnter an. Zuletzt gab es am 22. November einen 1:0-Sieg gegen Málaga. Es war der erste Erfolg in einer Phase, die auch Niederlagen gegen Deportivo de A Coruña und Sevilla brachte.

Arrasate muss zudem ohne den gesperrten Verteidiger Alejandro Catena planen. Weitere Ausfälle auf beiden Seiten sind unten aufgeführt.

Das jüngste Duell gewann Valencia im März im Mestalla mit 1:0. Osasuna weiß also, was die Mannschaft in Valencia erwartet.