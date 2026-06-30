Die USA beendeten Gruppe D nach Siegen gegen Paraguay und Australien als Erster. Die Niederlage gegen die Türkei spielt keine Rolle. In der Runde der letzten 32 treffen sie auf Bosnien und Herzegowina, eine der besten Drittplatzierten.

Bosnien gewann zwar nur eines von drei Gruppenspielen, doch die Osteuropäer besiegten den viermaligen Weltmeister Italien und sicherten sich so ihr Ticket für das größte Fußballturnier der Welt.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina bekommen und was sie kosten.

Wann ist der Anpfiff des Spiels USA gegen Bosnien und Herzegowina?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde San Francisco Bay Area Stadium

So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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