Die USA beendeten Gruppe D nach Siegen gegen Paraguay und Australien als Erster. Die Niederlage gegen die Türkei spielt keine Rolle. In der Runde der letzten 32 treffen sie auf Bosnien und Herzegowina, eine der besten Drittplatzierten.
Bosnien gewann zwar nur eines von drei Gruppenspielen, doch die Osteuropäer besiegten den viermaligen Weltmeister Italien und sicherten sich so ihr Ticket für das größte Fußballturnier der Welt.
GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026, auch wie Sie Plätze für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina bekommen und was sie kosten.
Wann ist der Anpfiff des Spiels USA gegen Bosnien und Herzegowina?
So kaufen Sie WM-Tickets für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina
Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Dies ist keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel USA gegen Bosnien und Herzegowina?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
USA gegen Bosnien und Herzegowina: Alles, was Sie wissen müssen
USA gegen Bosnien und Herzegowina – Form
USA gegen Bosnien und Herzegowina: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen
USA gegen Bosnien und Herzegowina – Teamnews
Weiterlesen
- So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr
- So sichern Sie sich Tickets für das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Preise, Infos und Details zum MetLife Stadium
- Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?
- Was sind die günstigsten WM-Tickets?