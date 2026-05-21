



Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mithilfe eines virtuellen privaten Netzwerks (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem zuverlässigen Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Wählen Sie einen Server im Land der Streaming-Plattform.

3. Melden Sie sich an und schauen Sie zu. Suchen Sie den Live-Stream und klicken Sie auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport erforderlich sind.

2. Nutze am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

Streaming-Tipps: Die Partie legal in USA und Paraguay sehen 3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen vieler Streaming-Plattformen.

In den Vereinigten Staaten übertragen Fox Sports(FOX oder FS1) und Telemundo (oder Universo) die Partie; Zuschauer empfangen beide Sender mit einer digitalen Antenne über das herkömmliche Fernsehen. In Paraguay zeigen Trece und GEN TV das Spiel terrestrisch, zusätzlich sendet der Pay-TV-Kanal Tigo Sports die Begegnung.

Was ist das nächste Spiel der USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das erste Spiel der Gruppenphase zwischen den USA und Paraguay findet im SoFi Stadium statt. Es ist das Auftaktspiel der Stars and Stripes im Turnier, daher zeigen viele Free-TV- und Pay-TV-Sender die Partie.

Details Informationen Gegner Paraguay Datum Freitag, 12. Juni 2026 Anstoß 18:00 Uhr (Ortszeit) / 02:00 Uhr (BST, 13. Juni) Stadion SoFi Stadium (Los Angeles Stadium) Stadt Inglewood, Kalifornien, USA

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Welcher Sender überträgt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten?

Fans, die jeden Moment des Kampfes der USA um den Titel mitverfolgen möchten, können die Live-Berichterstattung auf Englisch bei Fox Sports und auf Spanisch bei Telemundo verfolgen.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um die USMNT bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die US-Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Laden Sie die VPN -App auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der USMNT live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein eSIM-Dienst für Reisen (entwickelt von den Experten bei Nord Security), mit dem Sie ein digitales Datenpaket direkt auf Ihr Smartphone herunterladen können. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er Ihnen die erforderliche Hochgeschwindigkeitsbandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream garantiert.

Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Danach öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



