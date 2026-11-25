So seht Ihr Usbekistan U17 gegen Italien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Usbekistan U17 empfängt Italien U17 in einem Spiel der Gruppe E bei der U17-WM. Austragungsort und Stadt stehen noch nicht fest.

Italien geht als Tabellenführer der Gruppe in die Partie. Das Team hat seine vergangenen fünf Spiele gewonnen, darunter ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste am 23. November.

Grundlage dieser Serie ist eine starke Defensive. Italien hat in diesen fünf Spielen nur ein Gegentor kassiert und gegen Jamaika, Frankreich, Armenien und Luxemburg jeweils zu null gespielt.

Usbekistan steht auf Platz zwei der Gruppe und geht mit einem 6:2-Sieg gegen Jamaika vom 23. November in die Partie. Drei Tage zuvor hatte das Team mit 1:2 gegen die Elfenbeinküste verloren.

Die beiden Mannschaften sind bei diesem Turnier bereits aufeinandergetroffen. Italien gewann im November 2025 mit 3:2. Usbekistan weiß also genau, wie eng dieses Duell sein kann.

Hier erfahrt Ihr, was bisher zur Übertragung bekannt ist, sowie Neuigkeiten zu den Teams, ihrer Form und der Tabelle.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Usbekistan U17 gegen Italien U17 liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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