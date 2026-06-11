Usbekistan gegen Kolumbien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe K Mexico City Stadium

Das Spiel Usbekistan gegen Kolumbien beginnt am 18. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 22:00 Uhr EST (17. Juni).

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Usbekistan gegen Kolumbien: Hintergrund

Das Duell in Mexiko-Stadt könnte für beide Teams wichtig werden, die sich in einer starken Gruppe früh einen Vorteil verschaffen wollen. Während die Vorfreude in der Heimat ihren Höhepunkt erreicht, will Usbekistans Trainer Fabio Cannavaro zeigen, dass seine disziplinierte, aufstrebende Mannschaft den Druck der größten Fußballbühne meistern kann. Er führt eine motivierte Gruppe an, die bei ihrem historischen Turnierdebüt einen bleibenden Eindruck hinterlassen will. Auf der anderen Seite steht das explosive kolumbianische Team unter Néstor Lorenzo. Sein dynamischer Angriff und das schnelle Umschalten machen "Los Cafeteros" zu einem Albtraum für jeden Gegner, weil kreative Weltklassespieler Abwehrreihen konsequent auseinandernehmen. Im legendären Estadio Azteca von Mexiko-Stadt mit seiner reichen Fußballgeschichte und der elektrisierenden Turnieratmosphäre könnte das Duell eines der spannendsten Spiele der Vorrunde werden.

Da Portugal und die DR Kongo das Feld der Gruppe K vervollständigen, könnte ein schwacher Start die K.-o.-Hoffnungen beider Nationen früh beenden. Usbekistan nutzt die Partie als Bühne für seinen Anspruch auf die Weltelite und kombiniert die Unbekümmertheit eines Debütanten mit der klaren Ordnung und Defensivkraft, die Trainer Cannavaro vermittelt. Kolumbien will beweisen, dass die aktuelle Generation an die Höhen des Viertelfinallaufs von 2014 anknüpfen kann. Wenn die Scheinwerfer den Platz in der mexikanischen Hauptstadt erhellen, wird die große Bedeutung des WM-Eröffnungsspiels den Abend prägen. Defensive Kommunikation, Disziplin im Mittelfeld und kalter Abschluss werden entscheiden, wer mit drei wichtigen Punkten nach Hause fährt.

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Der Weg zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Usbekistans historischer Durchbruch in Zentralasien

Usbekistan sicherte sich das Ticket für die Weltbühne durch einen historischen, emotionalen Lauf durch die asiatische Qualifikation und ist damit die erste zentralasiatische Nation, die die Endrunde erreicht hat. Auf dem intensiven, mehrphasigen Hindernisparcours der AFC-Qualifikation zeigten die "Weißen Wölfe" Fortschritte und strukturelle Geschlossenheit, um ihren Ruf als kontinentale Außenseiter abzulegen.

Die Grundlage für ihren historischen Siegeszug durch Asien bildete eine ausgewogene und beständige Leistung in der zweiten und dritten Qualifikationsrunde. Usbekistan hielt in seiner Gruppe der dritten Runde mit den Topteams mit und sicherte sich direkt hinter dem Iran souverän einen Platz für die direkte Qualifikation. Den Höhepunkt setzte das Team in der Schlussphase: Ein 3:0 gegen Katar brachte die rechnerische Qualifikation für Nordamerika, ersparte die Play-offs und löste in Taschkent große Feierlichkeiten aus.

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Kolumbiens starke Rückkehr aus Südamerika

Während Usbekistan sein historisches Debüt feierte, meisterte Kolumbien den anspruchsvollen CONMEBOL-Wettkampf und sicherte sich nach dem verpassten Turnier 2022 die Rückkehr auf die Weltbühne. Unter der flexiblen Leitung von Néstor Lorenzo holten "Los Cafeteros" den dritten Platz hinter Argentinien und Ecuador.

Die Grundlage bildete eine mutige Offensive, die im gesamten Zyklus 28 Tore erzielte. Früh setzten sie ein Zeichen: Sie besiegten Brasilien und Argentinien zu Hause. Nach einigen Schwankungen, darunter eine Niederlage in der Höhe von Bolivien, behielt das Team in der Schlussphase die Ruhe. Eine Runde vor dem Ende machte die Mannschaft das Ticket für die WM perfekt und besiegte Bolivien 3:0.

Usbekistan gegen Kolumbien: Mannschaftsaufstellung

Mannschaftsnews Usbekistan

Die "Weißen Wölfe" haben ihr Turnierquartier in Nordamerika aufgeschlagen und gehen mit einem eingespielten, entschlossenen Kader in ihr erstes Spiel auf der Weltbühne. Unter der defensiv ausgerichteten Führung von Cheftrainer Fabio Cannavaro erreichte die Mannschaft in den jüngsten Vorbereitungsspielen ihre technische Höchstform und schuf ein geschlossenes Teamklima. Der größte Fortschritt ist eine einsatzfähige defensive Achse, die Cannavaro erlaubt, seinen bevorzugten taktischen Block im Eröffnungsspiel zu setzen.

Der aufstrebende Abwehrspieler Abdukodir Khusanov führt die Kette an und bildet mit dem erfahrenen Rustam Ashurmatov ein starkes Duo. Im Mittelfeld sollen Otabek Shukurov und Odiljon Hamrobekov durch viel Laufarbeit die Aktionen des Gegners stören und das Zentrum sichern. Im Sturm führt der erfahrene Eldor Shomurodov die Angriffsspitze an, unterstützt vom kreativen Duo Abbosbek Fayzullaev und Jaloliddin Masharipov, das bei Kontern vertikale Optionen schafft.

Kolumbien: Aufstellung

Die "Cafeteros" haben ihre Vorbereitung in Mexiko-Stadt abgeschlossen – sie stützen sich auf großes taktisches Selbstvertrauen und eine dominante Qualifikationsphase, die ihnen ihren Platz in der Weltelite zurückerobert hat. Nationaltrainer Néstor Lorenzo setzt auf einen flexiblen 26-Mann-Kader, der Offensivkraft und europäisch geschulte Defensive verbindet. Kolumbiens System läuft stabil, daher geht die Mannschaft mit taktischer Sicherheit und Entschlossenheit in den ersten Spieltag.

Taktisches Zentrum bleibt James Rodríguez. Er führt als Spielmacher das Tempo und öffnet mit seiner Übersicht Abwehrreihen. Er bedient den Sturm, den Luis Díaz vom FC Bayern München und der Palmeiras-Angreifer Jhon Arias auf den Flügeln bilden. Im defensiven Mittelfeld sichern Jefferson Lerma und Richard Ríos mit ihrer kämpferischen Präsenz die Zentrale. Vor Torhüter Camilo Vargas bilden Jhon Lucumí und Davinson Sánchez ein robustes Innenverteidiger-Duo.

Trainerprofile & taktische Philosophien

Fabio Cannavaro (Usbekistan)

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Als Symbol für defensive Stabilität und als Weltmeister-Ikone bringt Fabio Cannavaro viel internationale Erfahrung und taktisches Know-how in das aufstrebende Team. Der italienische Stratege übernahm nach dem historischen Qualifikationserfolg einen lukrativen Zweijahresvertrag und will die Furchtlosigkeit der "Weißen Wölfe" als Waffe nutzen. Statt die Grundlagen zu ändern, steigert er die individuelle Defensivleistung und vermittelt die Ruhe, die in der Gruppenphase auf höchstem Niveau nötig ist.

Taktisch setzt er auf eine kompakte Ordnung mit einem mittleren bis tiefen Block, der das Zentrum sichert. Er nutzt ein starres 4-2-3-1 oder eine flexible Fünferkette und verlangt von seiner Abwehr klare Kommunikation und strikte Positionsdisziplin. Er verzichtet auf komplizierten Ballbesitz, lässt seine beiden defensiven Mittelfeldspieler das Spiel unterbrechen und sofort den Ball auf die Flügel spielen. Seine größte Herausforderung in Mexiko-Stadt besteht darin, die Positionierung seiner Mannschaft in schnellen Umschaltphasen zu steuern und zu verhindern, dass die Abwehr unter Druck zu tief steht und dem Gegner gefährlichen Raum überlässt.

Néstor Lorenzo (Kolumbien)

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Als Vordenker hinter dem dynamischen Wiederaufleben Südamerikas hat Néstor Lorenzo Kolumbien in eine unberechenbare und geschlossene kontinentale Großmacht verwandelt. Der argentinische Taktiker übernahm die "Los Cafeteros" und sorgte sofort für eine dominante Qualifikationsphase. Er hat sich breite Anerkennung für sein Mannschaftsmanagement verdient, weil er starre Systeme aufgab und ein Umfeld schuf, das von großer Positionsfreiheit und kollektiver Freude geprägt ist.

Lorenzo stellt seine Mannschaft in einem dynamischen, flexiblen 4-3-1-2- oder 4-2-3-1-System auf, das darauf ausgelegt ist, den Gegner mit kurzen, schnellen Passdreiecken und unermüdlichem Laufspiel ohne Ball unter Druck zu setzen. Seine taktische Philosophie setzt auf aggressives Pressing im Mittelfeld, um Ballverluste im mittleren Drittel zu erzwingen und danach per vertikalem Steilpass Räume zu öffnen. Während die Mittelfeldmotorraum-Spieler in Zweikämpfe gehen, erhalten die kreativen Spieler völlige psychologische Freiheit, sich frei zu bewegen, die Laufwege zu manipulieren und Überzahlsituationen auf den Außenbahnen zu schaffen. Sein vorrangiges Ziel in diesem Turnierauftakt wird es sein, den hartnäckigen zentralasiatischen Block zu knacken, ohne in vorhersehbare, langsame Ballbesitzmuster zu verfallen, und durch scharfe Bewegungen Verteidiger in Eins-gegen-Eins-Situationen zu isolieren.

26-Mann-WM-Kader

WM-Kader Usbekistans

Torhüter: Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, Botirali Ergashev

Verteidiger: Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Umar Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jakhongir Urozov, Avazbek Ulmasaliev

Mittelfeldspieler: Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Oston Urunov, Jamshid Iskanderov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiev, Sherzod Esanov

Stürmer: Eldor Shomurodov, Igor Sergeev, Azizbek Amonov

Kolumbiens WM-Kader

Torhüter: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Verteidiger: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Mittelfeld: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Stürmer: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

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Usbekistan gegen Kolumbien: Die wichtigsten Duelle

Eldor Shomurodov gegen Davinson Sánchez: Dieses Duell im Strafraum ist ein echter Härtetest. Shomurodov, Usbekistans erfahrener Kapitän und physischer Mittelpunkt, führte sein Team mit Präzision und Kopfballstärke auf den direkten Weg nach Nordamerika. Sánchez muss seine Physis, seine Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung und seine Kopfballstärke einsetzen, um Shomurodov keinen Raum zu lassen und den zentralasiatischen Angriff zu stoppen.

Díaz vs. Usbekistans Abwehr: Kann Kolumbiens Flügelstar den Abwehrblock knacken? Luis Díaz geht als Kolumbiens wichtigster Offensivspieler ins Turnier. Er überzeugt mit starkem Dribbling, schneller Beschleunigung und dem gefährlichen Zug nach innen von der Flanke. Bei jedem Ballverlust will er in vertikalen Umschaltphasen freien Raum nutzen. Doch vor ihm steht eine eingespielte, intensive Abwehr um den aufstrebenden Star Abdukodir Khusanov. Gelingt es Díaz, mit seiner individuellen Klasse und seinem Tempo diese disziplinierte, eng gestaffelte Einheit zu knacken, die den Raum im defensiven Drittel verengt?

James Rodríguez vs. Otabek Shukurov: Das taktische Duell im Mittelfeld. Shukurov agiert als defensives Schutzschild und Motor der White Wolves. Er schützt die Viererkette mit klarer Positionierung, sauberen Balleroberungen und großem Einsatz. James soll das Tempo der Angriffe der Cafeteros aus der Zehnerposition steuern. Er nutzt seine Übersicht, seine Vorstöße aus den Halbräumen und seine präzisen Pässe, um Shukurov aus der Position zu locken und Kolumbiens schnelle Kombinationen im letzten Drittel einzuleiten.

Team-News & Kader

Fabio Cannavaro trainiert Usbekistan. Zu Verletzungen oder Sperren liegen keine bestätigten Informationen vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Gastgeber noch nicht bekannt gegeben.

Auch Kolumbiens Trainer Nestor Lorenzo hat die Startelf noch nicht bestätigt. Verletzungen oder Sperren sind vor dem Spiel nicht bekannt. Weitere Teamnews folgen kurz vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Usbekistan geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Freundschaftsspielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das letzte Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen die Niederlande, während man Anfang Juni mit 0:2 gegen Kanada verlor. Positiv zu vermerken sind die Siege gegen Venezuela und Gabun – letzteres mit 3:1 – sowie das 2:2-Unentschieden gegen China im Januar. In diesen fünf Spielen erzielten die "Weißen Wölfe" acht Tore und kassierten sieben Gegentreffer.

Kolumbien geht klar favorisiert in die Partie, denn es hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt besiegte die Mannschaft Jordanien 2:0, nachdem sie Anfang Juni Costa Rica 3:1 geschlagen hatte. Auch der 3:0-Erfolg gegen Australien im November fällt in diese Serie. Die beiden Niederlagen kassierte das Team im März gegen Frankreich (1:3) und Kroatien (1:2). In diesen fünf Spielen erzielte Kolumbien neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Bilanz

Die verfügbaren Daten listen keine früheren Spiele zwischen Usbekistan und Kolumbien. Die Partie der WM-Gruppe K am 17. Juni im Estadio Azteca ist somit die erste Pflichtbegegnung beider Nationen.

Tabelle

In Gruppe K führt Kolumbien aktuell die Tabelle an, Usbekistan steht vor seinem Auftaktspiel auf Rang vier.