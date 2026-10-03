USA gegen Mexiko: Spieldetails

Die Vereinigten Staaten und Mexiko treffen am 4. Oktober 2026 um 02:00 Uhr GMT aufeinander (3. Oktober, 19:00 Uhr MST / 22:00 Uhr EST / 4. Oktober, 03:00 Uhr BST / 04:00 Uhr SAST).

Neuauflage der Rivalität in der Wüste

Die USMNT empfängt den erbitterten Rivalen Mexiko im State Farm Stadium zu einem hochkarätigen Testspiel im Herbst. Zu Beginn eines neuen Länderspielzyklus will die Mannschaft von Mauricio Pochettino auf ein perfektes September-Fenster aufbauen und ihren sich entwickelnden Kader gegen den Top-Konkurrenten der CONCACAF testen. Für Mexiko von Rafael Márquez bietet das Duell mit den USA auf amerikanischem Boden eine wichtige Gelegenheit, Dynamik aufzunehmen und die taktische Kontrolle in der neuen Ära unter dem neuen Trainer weiter zu verfeinern.

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Der September-Aufschwung der US-Boys: Junge Stars sorgen für zwei Siege in Folge

Die USMNT geht mit einer Welle des Selbstvertrauens in den Samstagabend, nachdem sie im September-Fenster zwei Siege in Folge eingefahren hat. Nach einem 4:1-Sieg gegen Peru holte die Mannschaft von Pochettino in St. Louis einen mitreißenden 4:2-Erfolg gegen Chile. Der erfahrene Sebastian Berhalter und Verteidiger Chris Richards trafen ebenso wie die Teenager-Sensationen Julian Hall und der 17-jährige Mathis Albert, der damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der USMNT wurde. Mit den wichtigen Führungsspielern Gio Reyna, Tyler Adams und Sergiño Dest, die einen energiegeladenen jungen Kern anführen, gehen die Amerikaner mit großem Selbstvertrauen in das Derby.

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El Tris ungeschlagenes Testspiel-Fenster unter Márquez

Mexiko reist nach Arizona, nachdem es ein widerstandsfähiges internationales September-Fenster hinter sich gebracht hat. Auf ein 1:1 gegen Kolumbien folgte für Mexiko ein weiteres hart erkämpftes 1:1 gegen Peru in der Red Bull Arena. Nachdem die Mannschaft in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten war, glich Verteidiger Víctor Guzmán in der 49. Minute aus und bewahrte Mexikos Ungeschlagen-Serie. Cheftrainer Rafael Márquez hat das Fenster genutzt, um dynamische Talente wie Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo und Santiago Giménez einzubinden, während Mexiko in dieser Rivalität die Vorherrschaft zurückerobern will.

Showdown im State Farm Stadium: Junger Umbruch gegen Mittelfeldkontrolle

Spiele zwischen den USA und Mexiko sorgen immer für eine intensive Atmosphäre und große Leidenschaft. Die USMNT wird auf schnelles Umschaltspiel über Gio Reyna, Julian Hall und Malik Tillman setzen, um Räume in Mexikos Hälfte auszunutzen. Mexiko wiederum will das Tempo über das Zusammenspiel im Mittelfeld von Orbelín Pineda, Luis Chávez und Álvaro Fidalgo kontrollieren und zugleich im Strafraum Santiago Giménez suchen. Mit lokalem Stolz und Momentum, die auf dem Spiel stehen, verspricht dieses Duell vom Anpfiff an große Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

USA: Schwake; Freeman, Campbell, Trusty, Miller; Musah, Adams; Albert, Berhalter, Reyna; Hall

Mexiko: Rangel; Sanchez, Vasquez, Reyes, Gallardo; Lira, Romo; Alvarado, Pineda, Lozano; Gimenez

Team-News & Kader

Derzeit liegen für die Vereinigten Staaten vor dieser Partie keine bestätigten Team-News vor. Vollständige Informationen zu Verletzungen, Sperren und Aufstellungen werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald sie vom Trainerstab bestätigt wurden.

Auch bei Mexiko gibt es in dieser Phase noch keine bestätigten Kaderdetails. Updates zur Verfügbarkeit und zu den Auswahlplänen von Javier Aguirre werden hinzugefügt, sobald sie bekannt werden.

Form

Die USMNT geht in diese Partie, nachdem sie drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen hat. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Sieg gegen Peru in einem Testspiel, außerdem schlug sie bei der Weltmeisterschaft Bosnien und Herzegowina mit 2:0 sowie Australien mit 2:0. Die beiden Niederlagen in diesem Lauf gab es gegen Belgien (1:4) und die Türkei (eine 2:3-Niederlage in der Gruppenphase). In diesen fünf Spielen erzielten die Vereinigten Staaten 11 Tore und kassierten 10.

Mexiko hat drei seiner letzten fünf Partien gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Kolumbien in einem Testspiel, davor besiegte die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft Ecuador mit 2:0 und Tschechien mit 3:0. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 2:3 gegen England im Achtelfinale. In diesen fünf Spielen erzielte Mexiko sieben Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Mexiko hat im jüngsten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams die Nase vorn, mit einem 2:1-Sieg gegen die Vereinigten Staaten im CONCACAF Gold Cup 2025. Dieses Ergebnis steht in der jüngeren Geschichte allerdings eher als Ausreißer da, denn die USMNT hat die Serie insgesamt dominiert und drei der letzten fünf Duelle gewonnen, darunter ein 2:0-Sieg in einem Spiel der CONCACAF Nations League 2024 sowie ein 3:0-Erfolg im selben Wettbewerb im Jahr 2023. Mexikos anderer Sieg kam in einem Testspiel 2024. Die Serie war hart umkämpft, doch das Kräfteverhältnis hat sich in Pflichtspielen klar in Richtung der Vereinigten Staaten verschoben.