USA gegen Bosnien und Herzegowina – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

USA gegen Bosnien und Herzegowina: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde San Francisco Bay Area Stadium

Der Anpfiff ertönt am 2. Juli 2026 um 01:00 Uhr GMT bzw. 21:00 Uhr EST (1. Juli).

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Die Mitausrichter wollen die Energie des Heimpublikums gegen die historischen Debütanten nutzen

Die "Stars and Stripes" beginnen ihre K.o.-Runde im San Francisco Bay Area Stadium und wollen ihren Heimvorteil nutzen, um im Turnier weit zu kommen. Mauricio Pochettino führt eine dynamische US-Mannschaft an, die sich den ersten Platz in Gruppe D gesichert hat und trotz eines kleinen Ausrutschers im letzten Gruppenspiel eine beeindruckende Offensivstärke gezeigt hat.

Sie treffen auf eine von Sergej Barbarez trainierte Mannschaft aus Bosnien und Herzegowina, die allein durch das Erreichen der Runde der letzten 32 als eines der besten drittplatzierten Teams Geschichte geschrieben hat. Während die USA als Mitausrichter unter hohem Erwartungsdruck stehen, bedeutet das K.o.-System der K.o.-Runden, dass die "Dragons" versuchen werden, den erwarteten Verlauf zu durchbrechen und ihr märchenhaftes Debüt fortzusetzen.

Der Weg der "Stars and Stripes" und der "Dragons"

Die USA starteten in Gruppe D stark und besiegten Paraguay 4:0, danach schlugen sie Australien 2:0. Am letzten Spieltag verloren sie 3:2 gegen die Türkei, hatten aber bereits sechs Punkte und damit Platz eins sicher.

Bosnien und Herzegowinas Weg ins Achtelfinale glich einer Achterbahnfahrt. Die Mannschaft startete mit einem 1:1 gegen Kanada, verlor dann 1:4 gegen die Schweiz. Am letzten Spieltag drehte das Team von Barbarez einen Rückstand und besiegte Katar 3:1, womit vier Punkte für den historischen Einzug in die K.o.-Runde reichten.

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Defensivverstärkung und Führungsstärke der Routiniers als Anker

Personelle Entscheidungen in der Abwehr und Führungsstärke im Sturm werden den Verlauf dieser Begegnung bestimmen. Bosnien und Herzegowina erhält durch die Rückkehr des 23-jährigen Innenverteidigers Tarik Muharemovic nach seiner Sperre einen Schub; er soll die in der Gruppenphase anfällige Abwehr stabilisieren. Im Sturm setzt Barbarez auf den 40-jährigen Stürmer Edin Džeko, der die Spitze anführen und das amerikanische Innenverteidiger-Duo testen soll.

Die USA wollen ihre Abwehr stabilisieren, nachdem sie gegen die Türkei drei Gegentore erhielten. Pochettino vertraut dabei auf die Führungsstärke von Tyler Adams und Weston McKennie, um die Viererkette zu schützen und bei direkten Kopfballgefahren kompakt zu bleiben.

Mittelfeldkontrolle gegen Umschaltgeschwindigkeit entscheidet über den Spielverlauf

Im Mittelfeld kämpfen beide Teams um Kontrolle und Tempo in den Umschaltphasen. Die USA wollen das Tempo bestimmen und setzen auf die Kreativität von Christian Pulisic, um die Halbräume zu überladen und Räume für Folarin Balogun zu schaffen, der im Turnier schon zwei Tore erzielt hat.

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Bosnien und Herzegowina will den Druck abwehren und im Konter sofort zuschlagen. Die "Dragons" wollen die Lücken nutzen, die vorstoßende US-Außenverteidiger hinterlassen, und mit vertikalen Pässen in die Kanäle die Gastgeber überraschen.

Eingespielte Strukturen stehen auf der ultimativen Bewährungsprobe

Die USA wollen ihre Defensivumstellung straffen, denn Nachlässigkeiten bei der Ballverfolgung können im K.o.-Fußball tödlich sein.

Bosnien und Herzegowina muss die bewegliche US-Offensive stoppen und gleichzeitig einen zurückkehrenden Verteidiger ins System einbinden. Diszipliniertes Manndeckung im Mittelfeld soll verhindern, dass Pulisic das Spiel bestimmt.

Voraussichtliche Aufstellung der USA gegen Bosnien und Herzegowina

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Voraussichtliche Aufstellung von Bosnien und Herzegowina gegen die USA

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

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26-köpfiger Kader der USA

Torhüter: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Verteidiger: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Mittelfeld: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Stürmer: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

26-köpfiger Kader von Bosnien und Herzegowina

Torhüter: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Verteidiger: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Mittelfeld: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Stürmer: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Mannschaftsnachrichten & Kader

Mauricio Pochettino hat seine voraussichtliche Startelf für das Spiel gegen die USA vor dieser K.o.-Partie noch nicht bestätigt, und der Gastgeber meldete offiziell keine Verletzungs- oder Sperrfälle. Aktuelle Informationen will der Verein kurz vor Anpfiff bekannt geben.

Auch der Kader von Bosnien und Herzegowina unter Sergej Barbarez reist ohne bestätigte Mannschaftsnachrichten an. Bislang meldete niemand Verletzungen oder Sperren, und noch keine Aufstellung liegt vor. Weitere Details folgen, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Die USA gehen mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt verloren sie 2:3 gegen die Türkei in der WM-Gruppenphase – damit endete ihre Serie ohne Niederlage im Turnier. Zuvor besiegten sie Australien 2:0 und Paraguay 4:1. Vor dem Turnier verloren sie 1:2 gegen Deutschland und schlugen den Senegal 3:2. In diesen fünf Spielen erzielte die USMNT zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina holte in den vergangenen fünf Partien einen Sieg, drei Remis und eine Niederlage. Der 3:1-Erfolg gegen Katar am 24. Juni war die beste Leistung, die 1:4-Pleite gegen die Schweiz zum Auftakt bleibt die höchste Pleite. Gegen Kanada und Panama gab es jeweils 1:1, gegen Nordmazedonien 0:0. In diesen fünf Spielen erzielte das Team sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell datiert vom 19. Dezember 2021, als die USA das Freundschaftsspiel mit 1:0 gewannen. Zuvor hatten sich die Teams im Januar 2018 torlos getrennt. Das einzige weitere dokumentierte Duell datiert vom 14. August 2013, als Bosnien und Herzegowina die USA empfing und 3:4 verlor. In drei Partien hat die USA zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, dabei fünf Tore erzielt, während Bosnien und Herzegowina drei Treffer verbuchte.

Tabelle

Die USA belegten Platz eins in Gruppe D, Bosnien und Herzegowina wurde Dritter in Gruppe B.