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Book USA Round of 32 Tickets

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US-Runde der letzten 32: So kaufen Sie USMNT-WM-Tickets, Levi’s Stadium Infos und Tickets aus zweiter Hand

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Die USA haben es bei der Weltmeisterschaft in die K.o.-Runde geschafft. So sichern Sie sich Ihre Tickets

Als Gruppensieger der Gruppe D treffen die USA auf die drittplatzierte Wildcard-Mannschaft aus den Gruppen B, E, F, I oder J.

Mögliche Gegner sind Schweden, die Elfenbeinküste oder Senegal.

Wann beginnt das WM-Spiel der USA in der Runde der letzten 32?

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Weltmeisterschaft - WM Finalrunde
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Wie kann man Tickets für die Runde der letzten 32 der USA bei der WM kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit aus dem Primärverkauf nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers geprüfte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten die WM-Tickets für das Spiel USA gegen TBC?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es bereits ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen – ganz zu schweigen davon, dass die Preise auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf sogar noch höher liegen.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Stufe / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 € – 4.200 € (1.518 €)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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