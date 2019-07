US Palermo muss zwangsabsteigen: Ex-Klub von Cavani und Dybala künftig Viertligist

Schlechte Zeiten für die Rosaneri: Sie werden bestraft und gehen künftig nur noch in der Serie D an den Start.

Der ehemalige Europapokalteilnehmer US Palermo, in der abgelaufenen Saison sportlich Tabellendritter der zweiten italienischen Liga, startet 2019/20 nur in der viertklassigen Serie D. Der nationale Fußballverband FIGC lehnte am Freitag einen Einspruch der Sizilianer gegen einen im Mai ausgesprochen Zwangsabstieg zunächst in die Serie C ab und verschärfte die Strafe.

Palermo, das von 2004 bis 2017 mit einem Jahr Unterbrechung Erstligist war, werden diverse administrative Vergehen, darunter Bilanzfälschungen in den Spielzeiten 2014/15 bis 2016/17 vorgeworfen.

US Palermo steht zum Verkauf

Der langjährige Klubchef Maurizio Zamparini war 2017 zurückgetreten. Der Ex-Klub von Luca Toni, Edinson Cavani und Paulo Dybala steht zum Verkauf.

Interessenten können ihre Anträge vom 20. bis zum 23. Juli einreichen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Samstag.