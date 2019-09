US Open heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Das Halbfinale der Herren am Freitag - alles zur Tennis-Übertragung

Wer zeigt / überträgt die US Open heute live? Wir verraten Euch, wie Ihr das Halbfinale im Tennis am Freitag im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Tennis, US Open: Nur noch ein Schritt bis zum Finale. Am heutigen Freitag stehen die Halbfinal-Paarungen im Herreneinzel an. Ausgetragen werden die US Open in New York.

Am USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows werden die Sieger des vierten Grand-Slam-Turniers dieses Jahres ausgespielt. Wer holt sich den Titel auf dem Hartplatz in New York?

Einer der heißesten Favoriten auf den Triumph im Herreneinzel ist definitiv Rafael Nadal. Der Spanier muss im Halbfinale gegen den Italiener Matteo Berrettini ran. Im zweiten Halbfinale duellieren sich Daniil Medvedev ( ) und Grigor Dimitrow (Bulgarien).

Wer zieht ins Finale der US Open ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr Tennis heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

US Open heute live im TV und im LIVE-STREAM: Das Tennis-Turnier im Überblick

Turnier Tennis, US Open - Grand Slam Ort New York, USA Zuschauer 22.547 Zuschauer Spieloberfläche Hartplatz

US Open heute live im TV verfolgen - das Halbfinale der Herren am Freitag

Nur noch zwei Spiele sind es bis zum Triumph bei einem der größten Grand-Slam-Turnier der Welt. Es geht in die absolut heiße Phase bei den US Open. Klar, dass viele Zuschauer dabei sein wollen. Doch wie wird das Tennis-Turnier heute im TV übertragen? Welcher Sender übernimmt die Übertragung im Free-TV? Wir erklären es Euch.

US Open live am Freitag: Eurosport zeigt / überträgt das Halbfinale der Herren bei den US Open heute live im Free-TV

Die US Open heute live im TV sehen? Das geht am besten bei Eurosport. Nur Eurosport überträgt die US Open heute live und in voller Länge im Free-TV auf Eurosport 1. Dort verpasst Ihr ab 21.45 Uhr keinen Aufschlag, keinen Ballwechsel und erst recht keinen Matchball.

Eurosport zeigt Euch beide Halbfinal-Paarungen im Herreneinzel live.

ab 22 Uhr:

ab 0 Uhr (in der Nacht von Freitag auf Samstag):

Bei Eurosport ist das folgende, altbewährte und bekannte Team im Einsatz:

Tennis, US Open heute im LIVE-STREAM verfolgen - das Halbfinale der Herren am Freitag

Das TV-Programm von Eurosport ist allerdings nicht Eure einzige Möglichkeit, die US Open heute live zu verfolgen. Der Sportsender überträgt das Grand-Slam-Turnier zusätzlich im LIVE-STREAM mit dem Eurosport Player. Dies ist der Online-Dienst von Eurosport. Doch die Nutzung des Eurosport Players ist nicht kostenlos, sondern setzt ein kostenpflichtiges Abonnement voraus. Das Monatsabo kostet alle vier Wochen 6,99 Euro. Wenn Ihr mehr über den Eurosport Player erfahren wollt, schaut doch einfach mal auf der entsprechenden Website vorbei.

Es gibt allerdings noch eine weitere Option, die US Open schnell und einfach im LIVE-STREAM anzuschauen. Diese Möglichkeit stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Tennis, US Open live am Freitag: Das Halbfinale im Herreneinzel wird im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

DAZN und Eurosport vereint? Das ist seit diesem Sommer Realität. Der Streamingdienst hat den Eurosport-Channel auf der Plattform integriert. Somit könnt Ihr alle Eurosport-Übertragungen auch ganz einfach im LIVE-STREAM bei DAZN schauen - so auch eines der größten Tennis-Turniere der Welt. DAZN zeigt / überträgt die US Open in voller Länge im LIVE-STREAM im Eurosport-Channel. Dort seht Ihr heute beide Halbfinales im Herreneinzel live!

Ihr wollt keinen Ballwechsel zwischen Rafael Nadal und Matteo Berrettini (ab 0 Uhr) oder zwischen Daniil Medvedev und Grigor Dimitrow (bereits ab 22 Uhr) verpassen? Dann seid Ihr im Eurosport-Channel bei DAZN genau richtig. Dort empfangt Ihr sowohl den Kanal Eurosport 1 als auch Eurosport 2 . Zur Erinnerung: Im Free-TV ist ausschließlich Eurosport 1 frei empfangbar.

Tennis pur bei den US Open? Dann ab zu DAZN!

US Open live am Freitag: Tennis im Eurosport-Channel auf DAZN im LIVE-STREAM kostenlos erleben - So funktioniert der Gratismonat!

Die US Open in voller Länge und kostenlos im LIVE-STREAM erleben? Das geht nur bei DAZN! Der Streamingdienst schenkt allen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlose Probemonat! Mit diesem könnt Ihr die US Open - sowohl beide Halbfinales als auch das Finale im Herreneinzel und weitere Entscheidungsspiele - kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Denn die Nutzung des Eurosport-Channels bei DAZN ist mit dem Gratismonat ebenfalls kostenlos.

Ihr wollt Rafael Nadal und Co. kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN im Eurosport-Channel erleben? Hier bekommt Ihr Euren kostenlosen Probemonat!

Mit dem DAZN-Gratismonat seht Ihr allerdings nicht nur die US Open live und kostenlos , sondern die komplette DAZN-Programmvielfalt. Der Streamingdienst hat pro Jahr über 8.000 Livesport-Übertragungen im Programm. DAZN? Lohnt sich definitiv.

DAZN ist auf nahezu allen Geräten verfügbar. Auf Eurem Laptop/Computer findet Ihr den Streamingdienst im Internet unter www.dazn.com . Auch auf Euren mobilen Geräten - Handy, Tablet und Co. - könnt Ihr Euch DAZN als kostenlose App installieren und die zahlreichen LIVE-STREAMS genießen. Holt Euch die kostenlose DAZN-App für das Gerät Eurer Wahl hier:

US Open live: Tennis heute im TV und im LIVE-STREAM verfolgen - Das sind die Paarungen am Freitag!

US Open live am Freitag: Das Halbfinale im Herreneinzel

DUELL ZEIT ORT Daniil Medvedev vs. Grigor Dimitrow 22 Uhr (MEZ) Arthur Ashe Stadion

DUELL ZEIT ORT Matteo Berrettini vs. Rafael Nadal 0 Uhr nachts Arthur Ashe Stadion

US Open live am Freitag : Das Finale im Herrendoppel

DUELL ZEIT ORT Juan Sebastian Cabal/Robert Farah vs. Marcel Gronollers/Horacio Zeballos 18 Uhr Arthur Ashe Stadion

US Open live am Dienstag: Das Halbfinale im Damendoppel

DUELL ZEIT ORT Elise Mertens/Aryna Sabalenka vs. Caroline Dolehide/Vania King 20 Uhr Louis Armstrong Stadion

