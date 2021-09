US Open: Das Finale der Männer zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev live im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Finale der US Open kann Novak Djokovic den Grand Slam perfekt machen. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Schreibt Novak Djokovic heute Nacht Tennisgeschichte? Der Serbe kann im Finale der US Open den Grand Slam perfekt machen. Das Finale gegen den Russen Daniil Medvedev beginnt gegen 22 Uhr deutscher Zeit.

Die Australian Open, die French Open und auch Wimbledon hat Novak Djokovic in diesem Jahr bereits gewonnen. Sollte der 34-Jährige auch noch heute Nacht in der Schüssel Arthur Ashe Stadium in New York City gegen Daniil Medvedev triumphieren, schriebe er gleich mehrfach Geschichte. Djokovic wäre nicht nur der erste männliche Tennisspieler seit Rod Laver 1969, der alle vier Grand-Slam-Titel in einem Kalenderjahr gewinnt. Mit seinem 21. Karrieretitel bei einem der vier großen Turniere würde er sich zudem die alleinige Spitzenposition in der Bestenliste sichern. Aktuell liegt er mit 20 Titeln noch gleichauf mit Rafael Nadal und Roger Federer.

Medvedev hingegen hofft auf den ersten Grand-Slam-Triumph seiner Karriere, nachdem er in Australien zu Jahresbeginn im Finale bereits gegen Djokovic verlor. Auch in New York stand der Russe bereits im Endspiel, 2019 unterlag er jedoch Nadal. Sind aller guten Dinge also drei für Medvedev?

Novak Djokovic und Daniil Medvedev bestreiten das Finale der US Open. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

US Open, Finale 2021: Die wichtigsten Fakten in der Übersicht

PAARUNG Novak Djokovic vs. Daniil Medvedev WETTBEWERB US Open 2021 | Herreneinzel | Finale ORT Arthur Ashe Stadium | New York City SPIELBEGINN ca. 22 Uhr MESZ

US Open, Finale 2021: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die gute Nachricht vorneweg: Das US-Open-Finale ist heute Nacht live im Free-TV zu sehen! Eurosport zeigt traditionell die Australian Open, die French Open und auch die US Open live und exklusiv in Deutschland. Nur Wimbledon ist hinter der Bezahlschranke verschwunden und wird von Sky übertragen.

Über den Eurosport Player bot der Sender in den vergangenen zwei Turnierwochen zudem ein umfangreiches Angebot für Abonnenten, damit sich jeder via LIVE-STREAM sein eigenes Tenniserlebnis zusammenstellen konnte.

US Open, Finale 2021: So überträgt Eurosport im Free-TV

Kommentator Matthias Stach und Experte Boris Becker haben sich bei Eurosport inzwischen zu Institutionen entwickelt. Mit der gemeinsamen Sendung "Matchball Becker" startet das Duo um 21.45 Uhr auf dem frei empfangbaren Sender Eurosport 1 die Vorberichterstattung zum Spiel. Die Übertragung des Matches schließt sich direkt in einem fließenden Übergang an.

US Open, Finale 2021: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Joyn

Wer die Partie nicht im Free-TV sehen kann, der hat auch die Möglichkeit, auf den LIVE-STREAM von Joyn zurückzugreifen. Der Streamingdienst bietet die Übertragung zahlreicher frei empfangbarer Sender kostenlos und ohne Registrierung auf der eigenen Homepage an. Und Eurosport 1 gehört dazu.

US Open, Finale 2021: Die Eurosport-Sender kostenlos im Gratismonat bei DAZN sehen

Eine weitere Möglichkeit, Eurosport 1 kostenlos im LIVE-STREAM sehen zu können, bietet DAZN. Denn der Streamingdienst hat vor einiger Zeit eine intensive Kooperation mit dem Eurosport-Mutterkonzern Discovery gestartet. Diese beinhaltet unter anderem die Einspeisung der Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der DAZN-Plattform.

Das heißt, wer ein DAZN-Abo besitzt, hat auch gleichzeitig Zugang zu beiden Eurosport-Sendern - wo und wann er oder sie will. Und da DAZN noch bis Ende September den Gratismonat anbietet, gibt es den Zugang also zumindest in den nächsten Wochen noch kostenlos.

Und wer den Gratismonat abschließt, kann ja gleich das gesamte Angebot von DAZN testen. Dieses beinhaltet unter anderem fast die komplette Champions League im Fußball, Teile der Bundesliga, internationale Topligen, aber ebenso auch die NFL, die NBA oder Darts. Nach dem Gratismonat gibt es das DAZN-Abo entweder monatlich für 14,99 Euro oder gleich für ein Jahr für 149,99 Euro .

US Open, Finale 2021: Die Sieger im Herreneinzel seit 2000