Uruguay U17 gegen Frankreich U17 mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Uruguay U17 trifft in Gruppe D der U17-WM auf Frankreich U17. Damit stehen sich die beiden bestplatzierten Teams der Gruppe direkt gegenüber. Der Spielort steht noch nicht fest.

Uruguay ist in guter Form. Zuletzt gewann das Team mit 4:1 gegen Haiti U17, nachdem es Saudi-Arabien U17 mit 3:2 besiegt hatte. Uruguay führt die Gruppe an.

Frankreich liegt auf Platz zwei, hat zuletzt aber einen Rückschlag erlitten. Nach einem 3:1 zum Turnierauftakt gegen Haiti U17 verlor das Team sein jüngstes Spiel mit 0:1 gegen Saudi-Arabien U17.

Der Auftaktsieg zeigte Frankreichs Offensivqualität. Vor der WM gewann das Team in der EM-Qualifikation mit 4:0 gegen Armenien U17 und mit 3:0 gegen Luxemburg U17, verlor in derselben Qualifikation allerdings mit 0:1 gegen Italien U17.

Uruguays beide Siege bei diesem Turnier waren torreich. Das Team erzielte in diesen Spielen sieben Treffer und kassierte drei Gegentore. Damit hat Frankreich Ansatzpunkte, um Uruguays Defensive zu prüfen.

Frankreich hat die Chance, auf die Niederlage gegen Saudi-Arabien zu reagieren und den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen. Uruguay kann seine Spitzenposition festigen.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können, einschließlich der Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Uruguay U17 gegen Frankreich U17 liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und zum Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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