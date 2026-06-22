Uruguay gegen Spanien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Uruguay gegen Spanien: Anstoßzeit und Datum

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Guadalajara Stadium

Anpfiff ist am 27. Juni 2026 um 00:00 Uhr GMT beziehungsweise am 26. Juni 2026 um 19:00 Uhr EST.

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Uruguay gegen Spanien: Hintergrund

Das Duell in Jalisco ist wichtig, weil beide Teams nach dem 2. Spieltag ihre Kampagne voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die frühe Gruppendynamik durcheinanderbrachte – Spanien gewann als Europameister 4:0 gegen Saudi-Arabien und übernahm Platz eins, Uruguay glich in Halbzeit eins aus, verlor aber nach einem 2:2 gegen Debütant Kap Verde Boden – bleibt im Guadalajara-Stadion (Estadio Akron) kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration nach den Kräfte zehrenden Spielen über den weiteren Verlauf ihrer K.-o.-Runde-Träume entscheiden.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente will die defensive Konzentration und Kälte vor dem Tor beibehalten und die strukturelle Flexibilität nutzen, um die Tabellenführung abzusichern. Er setzt auf seine dynamischen Offensivkräfte: Der junge Lamine Yamal, der gegen Saudi-Arabien ein starkes Tor erzielte, treibt den Umschaltprozess an, während Mikel Oyarzabal für direkte Torgefahr sorgt. So will Spanien das Tempo bestimmen, das Zentrum kontrollieren und die robuste südamerikanische Abwehr knacken. Auf der anderen Seite steht eine strukturell solide und entschlossene uruguayische Mannschaft unter Marcelo Bielsa. Mit einem Kader voller physisch starker Spieler setzt "La Celeste" auf ein hartnäckiges Konzept und schnelle Konter, geführt von Mittelfeldmotor Federico Valverde und dem schnellen Flügelspieler Maximiliano Araújo, der am zweiten Spieltag den wichtigen Ausgleich erzielte. Beide kommen unter maximalem Druck und bei strikter Disziplin auf Touren.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Uruguay 2:2 Kap Verde

Im Miami Stadium reichte eine anfällige Abwehr, und Uruguay musste sich mit 2:2 gegen den motivierten Außenseiter begnügen. Die Südamerikaner wollten von Beginn an Druck machen, kamen aber mit den schnellen Kontern des "blauen Blocks" nicht zurecht.

Uruguays Spielordnung wackelte schon in der 20. Minute, als Kevin Pina das 1:0 für die afrikanische Mannschaft erzielte. Bielsas Team antwortete sofort, griff aggressiv an und glich durch Maximiliano Araújo in der 43. Minute aus. Kurz vor der Pause drehte Agustín Canobbio die Partie mit einem spektakulären Treffer. In Halbzeit zwei brach die Abwehr unter Druck erneut zusammen, als Hélio Varela in der 60. Minute ausglich. Trotz zahlreicher Angriffe und des eingewechselten Stürmers Darwin Núñez blieb der dichte Block stabil, sodass Uruguay vor dem letzten Spieltag bei zwei Punkten verharrt.

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Spanien 4:0 Saudi-Arabien

Die Mannschaft von Luis de la Fuente zeigte im Atlanta Stadium eine disziplinierte Leistung und feierte einen 4:0-Zu-Null-Sieg gegen Saudi-Arabien. Die Europäer übernahmen sofort die Kontrolle und gingen in der 10. Minute in Führung, als Lamine Yamal den Ball präzise ins Tor schob.

Noch bevor die Turnierdebütanten reagieren konnten, traf Mikel Oyarzabal zweimal nacheinander in der 21. und 24. Minute. Nach der klaren Führung übernahm Spanien die Kontrolle und bestrafte den Gegner kurz nach Wiederanpfiff erneut, als Hassan Altambakti per Eigentor den Endstand erzielte. De la Fuentes ausgeglichener Matchplan bestimmte das Tempo im Ballbesitz und sicherte drei Punkte, womit Spanien mit vier Zählern die Spitze der Gruppe H behauptete.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa muss nicht von dem mutigen, schnellen Angriffskonzept abweichen, mit dem "La Celeste" im letzten Drittel Druck aufbauen kann. Vertikale Laufwege, Rotationen über die Flügel und eine flexible Offensive zeigen, dass Uruguay das nötige Repertoire hat, um Spitzenmannschaften zu schlagen.

Gegen Ballbesitzteams muss er jedoch sicherstellen, dass seine Spieler defensiv konzentriert bleiben. Gegen Kap Verde schuf die mutige Offensive Räume, wenn die Außenverteidiger weit aufrückten, und so sprang nur ein 2:2 heraus. Gegen das technisch und athletisch starke Spanien wäre jeder leichte Ballverlust im Aufbau gefährlich. Deshalb muss Bielsa vor allem das defensive Mittelfeld stabilisieren und von seinen Sechsern ein klares Positionsbewusstsein fordern, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass spanische Konterläufer seine Innenverteidiger isolieren.

Spanien (Luis de la Fuente)

De la Fuente muss das pragmatische Spielkonzept, mit dem seine Mannschaft beim 4:0 gegen Saudi-Arabien in Atlanta über weite Strecken das Geschehen bestimmte, nicht völlig umstellen. Das defensive Grundgerüst und die technische Stärke im Mittelfeld bleiben verlässlich, doch der dritte Spieltag verlangt eine gezielte offensive Anpassung, vor allem bei der Art, wie die Mannschaft den Ball gegen den starken südamerikanischen Gegner kontrolliert und nach vorne treibt.

Uruguays hohes, aggressives Pressing bestraft horizontale Pässe oder einen langsamen Ballvortrag im Mittelfeld sofort. Deshalb muss de la Fuente sein Mittelfeld stärken und die Leitwölfe anweisen, den Ball nach Eroberung schnell nach vorne zu treiben. Gleichzeitig müssen die Außenverteidiger Uruguays Räume öffnen, die Spanien mit schnellen, direkten Läufen seiner Flügelstürmer attackieren kann. So zieht die Mannschaft die Abwehr auseinander und schafft Freiräume für zentrale Läufer, die den Ball im Zentrum weiterleiten können.

Wie sehen die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 3. Spieltag aus?

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Kader-News aus Uruguay

Im modernen Guadalajara-Stadion muss Bielsa die Abwehrschwächen korrigieren und zugleich mögliche Rotationen managen. Nach dem 2:2 gegen Kap Verde gibt es keine neuen Verletzten oder Sperren, doch einige Schlüsselspieler müssen aufpassen, weil Gelb-Warnungen vorliegen.

Uruguay bleibt beim 4-2-3-1-System. Torhüter Fernando Muslera bleibt zwischen den Pfosten und hofft auf besseren Schutz durch die Abwehr. Die Innenverteidiger Sebastián Cáceres und Mathías Olivera, nach ihrer Gelben Karte am 2. Spieltag zur Vorsicht verpflichtet, bilden weiter das Abwehrduo. Außenverteidiger Guillermo Varela steht links, José María Sanabria rechts.

Im Mittelfeld setzt Uruguay auf Kraft im Zentrum und auf Abwehrschutz. Manuel Ugarte und Rodrigo Bentancur, nach seinem Gelb-Einsatz am 2. Spieltag ebenfalls vorbelastet, bilden das Doppelpivot. Davor agiert Federico Valverde im Zentrum, links unterstützt ihn der Torschütze vom 2. Spieltag Agustín Canobbio, rechts der schnelle Maximiliano Araújo. In der Spitze startet Federico Viñas, doch Bielsa hält mit Darwin Núñez eine starke Option auf der Bank bereit.

Spanien: Aufstellung

de la Fuente steht vor einem einfachen, aber kniffligen Auswahlproblem, während er seine Mannschaft darauf vorbereitet, sich den ersten Platz in Gruppe H zu sichern. Das größte Thema bei "La Roja" ist der Umgang mit der körperlichen Belastung und dem psychologischen Schwung nach dem 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien. Dies könnte den Trainer veranlassen, die Breite seines Kaders zu nutzen, da die direkte Qualifikation nun in Reichweite ist.

Das Rückgrat der spanischen Mannschaft bildet eine disziplinierte, flexible 4-1-2-3-Formation. In der Abwehr agieren die Innenverteidiger Pau Cubarsí und Aymeric Laporte als zentrale Stützen, außen unterstützen Pedro Porro rechts und Marc Cucurella links. Torhüter Unai Simón braucht stabilen Schutz, um seine Kontrolle über den Strafraum zu sichern.

Das Mittelfeld will das Tempo steuern und den Ballbesitz stabilisieren. Der tief stehende Sechser Rodri bildet das Schutzschild, sodass die Spielmacher Pedri und Dani Olmo weiter vorne agieren können, um die südamerikanischen Abwehrreihen zu knacken.

Im Sturm nutzt Spanien seine Konterchancen. Mikel Oyarzabal, der Held des zweiten Spieltags, beherrscht die zentralen Räume. Der junge Lamine Yamal auf links und Álex Baena auf rechts liefern im letzten Drittel die Durchschlagskraft, um Uruguay bei Kontern zu bestrafen.

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Uruguay gegen Spanien: Die wichtigsten Duelle

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Lamine Yamal gegen Mathías Olivera

Yamal hat sich als wichtiger Baustein im Angriff von Luis de la Fuente etabliert und führt das spanische Sturm-Trio mit Energie und Selbstbewusstsein an. Gegen Saudi-Arabien führte er den Angriff über den Flügel und erzielte ein kaltes Tor. Um die robuste Abwehr Uruguays zu knacken, muss Yamal mit seinen Laufwegen, seinem Dribbling und seiner Ausdauer Lücken schaffen, die Oyarzabal nutzen kann.

Innenverteidiger Mathías Olivera soll ihn stoppen. Er ist ein zentraler Baustein in der Abwehr von Trainer Marcelo Bielsa. Gegen Kap Verde organisierte er den Mittelfeldblock und hielt die Viererkette unter großem Druck zusammen. Uruguay kassierte mehrere Gelbe Karten, darunter eine für Olivera. Trotzdem bringt er die nötige Physis und Taktik mit, um Top-Stürmer zu stellen. Gemeinsam mit Sebastián Cáceres braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation, um Yamals gefährliche Läufe nach innen zu stoppen und Spanien keinen frühen Umschaltmoment zu gönnen.

Federico Valverde gegen Rodri

Als Herzstück des uruguayischen Mittelfelds am 2. Spieltag soll Valverde den Rhythmus im Ballbesitz bestimmen und die gegnerischen Reihen durchbrechen. Gegen Kap Verde agierte er als offensiver Zentral-Mittelfeldspieler, stürmte nach vorne und trieb den Umschaltprozess seiner Mannschaft an. Gegen Spanien will er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorn spielen und die Flügelstürmer Agustín Canobbio sowie Maximiliano Araújo bedienen. Erhält Valverde Zeit und Raum, um sich zu drehen und die Abwehr anzuspielen, bringt seine Übersicht den spanischen Block aus dem Gleichgewicht.

Spaniens Mittelfeldspieler Rodri will diesen flüssigen Rhythmus stoppen. Am 2. Spieltag bildete er das Herzstück des Mittelfelds und lieferte gegen Saudi-Arabien einen souveränen, taktisch sauberen Auftritt. Im Guadalajara-Stadion stellen seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin ihn auf die Probe. Rodri muss sich vor den Innenverteidigern Pau Cubarsí und Aymeric Laporte aktiv positionieren, um den Raum im Zentrum zu verengen, Valverdes Spielaufbau zu stören und seine Viererkette zu schützen, damit die Südamerikaner das mittlere Drittel nicht vollständig dominieren und Spanien nicht in eine unhaltbare Defensive zwingen können.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe H?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe H eine umkämpfte Lage entwickelt. Spanien führt mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +4. Der 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien verschafft der Auswahl eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde.

Uruguay liegt mit zwei Punkten und einer Tordifferenz von 0 auf Rang zwei und ist punktgleich mit Kap Verde (zwei Punkte, Tordifferenz 0), nachdem "La Celeste" sich mit einem 2:2 gegen die "Blue Sharks" begnügen musste. Saudi-Arabien bleibt mit einem Punkt am Tabellenende. Das Duell am 3. Spieltag im Guadalajara-Stadion könnte für beide Teams ein Wendepunkt im Kampf um die direkte Qualifikation oder um die Vermeidung eines Wildcard-Platzes vor der K.o.-Runde sein.

Gewinnt Spanien

Ein Erfolg der Mannschaft von Luis de la Fuente brächte Spanien sieben Punkte und den direkten Einzug in die Runde der letzten 32 als Gruppensieger. Uruguay bliebe hingegen bei zwei Zählern. Je nach Ergebnis des Parallelspiels Kap Verde gegen Saudi-Arabien könnte eine Niederlage Uruguay auf Rang drei oder vier fallen lassen – das hieße entweder das Aus oder die Hoffnung auf eine Wildcard.

Gewinnt Uruguay

Gewinnen die Spieler von Marcelo Bielsa, vollenden sie eine starke Aufholjagd in der Gruppenphase. Mit dann fünf Punkten könnte Uruguay Spanien überholen und sich als Erster oder Zweiter direkt für die Runde der letzten 32 qualifizieren. Gleichzeitig bliebe Spanien bei vier Punkten und müsste das Ergebnis des Parallelspiels abwarten, um zu wissen, ob es einen automatischen Platz behält oder als einer der besten Drittplatzierten weitergekommen ist.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Guadalajara brächte Spanien fünf Punkte und würde das Team sicher in die K.o.-Runde bringen. Uruguay käme auf drei Zähler und bliebe im engen Qualifikationskampf. Das Unentschieden verhindert zwar das sofortige Ausscheiden, doch mit drei Punkten und einer neutralen Tordifferenz (0) hängt der Endstand vom Ergebnis Kap Verdes ab. Damit wäre ein Wildcard-Platz für die Runde der letzten 32 stark von den Resultaten in den anderen Gruppenspielen abhängig.

Mannschaftsnews & Kader

Der uruguayische Nationaltrainer Marcelo Bielsa hat noch keine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben, und derzeit sind bei "La Celeste" keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Aktuelle Informationen werden voraussichtlich kurz vor Anpfiff bekannt gegeben.

Auch Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seine Startelf noch nicht bestätigt; derzeit liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren vor. Wir ergänzen die Aufstellungen, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

In den vergangenen fünf Partien holte Uruguay einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Dabei erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte fünf Gegentore. Das jüngste Spiel endete am 21. Juni bei der Weltmeisterschaft 2:2 gegen Kap Verde, zuvor hatte es im Gruppenauftakt ein 1:1 gegen Saudi-Arabien gegeben. Diese beiden WM-Ergebnisse zeigen eine gewisse Unbeständigkeit, die sich durch die gesamte Serie zieht. Dazu zählen auch das 1:1 im Testspiel gegen England und das torlose Remis gegen Algerien. Der Tiefpunkt war die 1:5-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten im November 2025.

In den letzten fünf Spielen holte Spanien zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Am 21. Juni gewann die Mannschaft 4:0 gegen Saudi-Arabien und zeigte dabei ihre Offensivstärke. Zuvor hatte sie das WM-Auftaktspiel gegen Kap Verde 0:0 beendet. In diesen fünf Spielen erzielte Spanien sechs Tore und kassierte nur einen Treffer; vor dem Turnier blieb die Mannschaft in den Tests gegen Ägypten und den Irak zweimal ohne Gegentor.

Bilanz der direkten Begegnungen

URU Letzte 2 Spiele ESP 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege Spanien 3 - 1 Uruguay

Spanien 2 - 0 Uruguay 1 Erzielte Tore 5 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Bilanz der direkten Begegnungen umfasst zwei Spiele, die beide als Freundschaftsspiele stattfanden. Das letzte Spiel war am 6. Februar 2013, als Spanien Uruguay 3:1 besiegte. Zuvor hatte Spanien am 17. August 2005 2:0 gewonnen. Spanien gewann beide dokumentierten Spiele und erzielte dabei fünf Tore, während es ein Gegentor bekam.

Tabelle



