Uruguay gegen Kap Verde – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe H Miami Stadium

Das Spiel Uruguay gegen Kap Verde beginnt am 21. Juni 2026 um 18:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Hintergrund und Einblicke zum Eröffnungstag

In einer der größten Überraschungen des Turniers spielte Turnierneuling Kap Verde gegen den Weltmeister von 2010, Spanien, 0:0. Der 40-jährige kapverdische Torhüter Vozinha wurde zum Helden, und über Nacht stieg die Zahl seiner Follower in den sozialen Medien sprunghaft an.

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Uruguays Schlüsselspieler und Trainer

Nach dem Rücktritt von Luis Suárez und Edinson Cavani setzt Trainer Marcelo Bielsa vor allem auf sein Mittelfeld. Fede Valverde von Real Madrid, Manuel Ugarte von Man United und der Spielmacher Rodrigo Bentancur von den Spurs bilden das Herzstück des Teams. Uruguay will den Gegnern das Leben schwer machen; die erfahrenen Ronald Araújo und José María Giménez führen die Viererkette.

Bielsa setzt auf sein typisches, intensives 4-3-3-System mit aggressivem Pressing. In der Qualifikation holte Uruguay so 147 Bälle zurück – 26 mehr als jede andere Mannschaft in Südamerika.

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Schlüsselspieler und Trainer von Kap Verde

Stürmer Dailon Livramento traf in der Qualifikation viermal, darunter gegen Angola und Kamerun, und teilte sich die Torjägerkrone der Gruppe. Kap Verde führt der frühere Kapitän Pedro Leitão Brito, den alle "Bubista" nennen. Seit 2020 an der Spitze setzt er auf eine disziplinierte Abwehr, wenn sein Team in Amerika für Überraschungen sorgen will. Der erfahrene Chaves-Torhüter Vozinha zeigte am ersten Spieltag gegen Spanien seine Klasse, und Kap Verde wird auch in den beiden weiteren Gruppenspielen auf seine Paraden setzen. Vozinha spielt in der zweiten portugiesischen Liga und lieferte gegen den namhaften Gegner eine starke Leistung für die WM-Debütanten.

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Uruguays 26-köpfiger Kader

Torhüter: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Verteidiger: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Mittelfeldspieler: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Stürmer: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

Der 26-köpfige Kader von Kap Verde

Torhüter: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Verteidiger: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Mittelfeld: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Stürmer: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Mannschaftsnachrichten & Kader

Uruguay trainiert Marcelo Bielsa. Die aktuellen Kaderdaten zeigen keine Verletzungen oder Sperren, eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Kurz vor Anpfiff folgen weitere Informationen.

Auch für Kap Verde sind laut den verfügbaren Daten keine Verletzungen oder Sperren erfasst. Cheftrainer Bubista hat die Startelf noch nicht genannt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Uruguay holte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete am 15. Juni bei der Weltmeisterschaft 1:1 gegen Saudi-Arabien. Zuvor gab es in Freundschaftsspielen ein 0:0 gegen Algerien und ein 1:1 gegen England. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 1:5 gegen die USA im November 2025. Ein 0:0 gegen Mexiko vervollständigt die Serie. In diesen fünf Spielen zeigte Uruguay eine Mannschaft, die schwer zu schlagen war, aber auch Probleme hatte, zu gewinnen.

Kap Verde zeigt sich in starker Form und hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Das letzte Ergebnis vor der Weltmeisterschaft war ein 3:0-Erfolg gegen Bermuda am 6. Juni, Ende Mai besiegte die Mannschaft Serbien ebenfalls mit 3:0. Ein 1:1 gegen Finnland, eine 2:4-Niederlage gegen Chile und das 0:0 gegen Spanien am 15. Juni vervollständigen die Serie. Kap Verde erzielte in den jüngsten Tests mehrere Treffer und zeigte zugleich defensive Disziplin gegen starke Gegner.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die verfügbaren Daten listen keine früheren Spiele zwischen Uruguay und Kap Verde. Die Partie im Hard Rock Stadium in Miami wird das erste offizielle Aufeinandertreffen der beiden Nationen.

Tabelle

In Gruppe H führt Uruguay die Tabelle an, Kap Verde steht vor diesem Spiel auf Rang vier.