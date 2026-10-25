Upamecano im Boss Mode, Urbig und Olise retten den Sieg: FC Bayern, Noten zum 3:1 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga

In Abwesenheit des erkrankten Trainers Vincent Kompany absolvierte die Rumpfmannschaft des FC Bayern ein über weite Strecken ausgezeichnetes Auswärtsspiel. Innenverteidiger Dayot Upamecano (16.) nach eigener Balleroberung am eigenen Strafraum und Serge Gnabry (43.) nach toller Vorlage von Nathaniel Brown trafen zunächst für die Münchner, letzterer erzielte sogar sein 100. Bundesligator.

Tom Bischof brachte die Freiburger mit einem unglücklichen Eigentor wieder ins Spiel. Die Bayern wankten in der wilden Schlussphase bedenklich, doch letztlich brachten sie den Sieg dank starker Paraden von Jonas Urbig und eines stark erzwungenen Treffers nach Ballgewinn am Mittelkreis von Michael Olise (90.+5) über die Zeit.

Den Bayern waren die Ereignisse unter der Woche nicht anzumerken. Schließich hatten sich auch in der Mannschaft die Ausfälle gehäuft. Beinahe eine komplette Elf hatte sich unter der Woche abmelden müssen. So fehlten unter anderem Torwart Manuel Neuer (Sehnenreizung am Fuß), Innenverteidiger Min-jae Kim (Muskel), Mittelfeld-Quarterback Joshua Kimmich (Trauerfall in der Familie) und sein Kollege Aleksandar Pavlovic (Wade) sowie Angreifer Luis Diaz (kleiner Muskelbündelriss). Auch das Talent Bara Sapoko Ndiaye (Blinddarm) fiel kurzfristig aus.

Doch die verbliebenen Spieler agierten unter der Leitung von Kompanys Co-Trainer Aaron Danks konzentriert und hatten Freiburg über weite Strecken der Partie im Griff.

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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Jonas Urbig

Manuel Neuers Vertreter hatte kurz vor der Pause etwas Glück, dass Höler aus der Distanz nicht präzise genug abschloss, als er zu weit vorm Tor gestanden war. War beim 1:2 machtlos, hielt dann aber mit fünf sehr starken Paraden den Sieg fest. Note: 1,5





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Josip Stanisic

Von Beginn an deutlich stabiler und souveräner als zuletzt gegen Arsenal. Gab fast so viele Pässe in der eigenen Hälfte ab wie in der des Gegners. Musste in der 61. Minute für Sacha Boey weichen. Ob er angeschlagen war? Note: 3





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Dayot Upamecano

Der einzige Bayer, der in allen Bundesligaspielen zum Einsatz kam, mit einer absoluten Boss-Vorstellung in Freiburg: Vor seinem 1:0 blockte er höchstselbst erst Bestes vielversprechenden Angriff, ehe er sich auf den langen Weg nach vorne machte, von Michael Olise angespielt wurde und dann, statt den mitgelaufenen Lennart Karl zu bedienen, aus jeder Pore Selbstverständlichkeit ausströmend, den Ball mit rechts an Mio Backhaus vorbei einschob. Hatte sich in den Anfangsminuten zwei, drei Male als Retter im Strafraum betätigt. Auch nach seinem Treffer praktisch überall zu finden. Prallte bei einem gefährlichen Kopfball in der 76. Minute mit einem Freiburger zusammen und musste am Kiefer behandelt werden. Machte aber weiter. Note: 1,5.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Jonathan Tah

Gewohnt zweikampf- und passstark, aber dennoch nicht ganz so stabil wie Upamecano. Hatte zu Beginn einige Mühe mit den Freiburgern, rettete in der 22. Minute in höchster Not vor Höler. Wurde im Verlauf des Spiels souveräner, hatte in der wilden Schlussphase deutlich mehr zu tun als ihm lieb war. Note: 3,5.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Nathaniel Brown

Nur Mio Backhaus' tolle Parade verhinderte in der 33. Minute seinen Treffer zum 2:0 nach Karls scharfem Zuspiel. Gab dafür aber nach einem weiteren Zuspiel Karls mit einem ansehnlichen Pass die Vorlage zum 2:0. Musste nach einem Tritt auf den Knöchel durch Beste nach 56 Minuten behandelt werden. Machte aber weiter, bis er in der 73. Minute Alphonso Davies Platz machte. Note: 2,5.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Tom Bischof

Erzelte in der vergangenen Saison beim 3:2 einen Doppelpack gegen die Freiburger und war so maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Münchner ein 0:2 noch drehten. Vertrat nun wie auch schon gegen Arsenal wieder Joshua Kimmich - und machte seine Sache deutlich besser. Traute sich mehr zu, harmonierte eigentlich auch gut mit Konrad Laimer. Sein unglückliches Eigentor (82.) brachte die Freiburger wieder ins Spiel. Note: 3,5.

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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Konrad Laimer

Durfte wegen der vielen Ausfälle auf seiner Ausbildungsposition im zentralen Mittelfeld ran. Bediente von dort vor dem 1:0 Michael Olise, der dann die Vorlage auf Upamecano gab. Konnte die Freiburger vorm 1:2 nicht stören. Note: 4.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Lennart Karl

Zuletzt außer Form, doch beim letzten Zusammentreffen im April erzielte er das Siegtor. Machte auch am Sonntag zunächst den Eindruck, dass er unbedingt (und etwas zu vehement) sein Tor wollte. Wurde allerdings von Upamecano beim 1:0 nicht angespielt, rannte sich dann in der 23. Minute fest, als er selbst abschließen wollte, statt den besser postierten Hary Kane anzuspielen. Nahm sich anschließend in vorderster Linie etwas zurück und bedingte sich als Balleroberer und -Verteiler auf dem Flügel. Das war eine gute Idee: Leitete nach einer starken Balleroberung und toller Verlagerung das 2:0 durch Serge Gnabry ein. Musste in der wilden Schlussphase für Ito runter. Note: 2,5.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Michael Olise

Fiel vor dem Spiel mal wieder mit einer fragwürdigen Mützenwahl auf. War dann aber auf dem Platz wieder voll im Geschehen. Gab mit Übersicht die Vorlage zu Upamecanos 1:0. Versuchte auch sonst viel und wie so oft bei ihm klappte auch viel. Erzwang den Treffer zum 3:1 mit einer Balleroberung am Mittelkreis und einem coolen Schuss. Note: 2.





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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Serge Gnabry

War schon gegen Arsenal gut, belohnte sich aber nicht mit einem Scorer. Auch ihm merkte man an, dass er unbedingt ein Tor erzielen wollte. Versuchte es immer wieder - und traf dann schließlich in der 43. Minute, als er im Strafraum aus recht ungewöhnlichen Winkel Mio Backhaus überwand. Es war sein 100. Tor in der Bundesliga. Glückwunsch dazu. Durfte nach 61 Minuten runter, er ist ja noch immer nicht ganz fit. Note: 2.

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FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Harry Kane

Hielt sich diesmal ein klitzekleines wenig weiter vorne im Feld auf als am Mittwoch gegen Arsenal, doch schaffte einen Tag vor der Verleihung des Ballons d'Or aus dieser etwas offensiveren Position kaum Impulse nach vorne. Was wohl Bundestrainer Jürgen Klopp dazu sagen würde? Kein Torschuss in der ersten Halbzeit, nur wenig Ballkontakte. Vergab in der 57. Minute nach Olises Freistoß per Kopf seine erste Torannäherung und scheiterte auch in der 80. Minute an Mio Backhaus. Es gibt so Tage ... Note: 4.

FC Bayern, Noten beim SC Freiburg: Die Einwechselspieler

Ismael Saibari: Kam in der 61. Minute für Serge Gnabry, war voller Tatendrang, vertändelte aber ein paar Bälle im Strafraum und scheiterte bei seinen Abschlüssen am bärenstarken Backhaus. N

Sacha Boey: Durfte nach einer Stunde Stanisic ersetzen. War ja eigentlich nicht vorgesehen in dieser Saison, sondern sollte verkauft werden. Da man keinen Abnehmer fand, kommt er aktuell unverhofft zu Einsätzen. Führte sich mit einem Ballverlust am gegnerischen Strafraum ein, aus dem die Freiburger aber nichts machen konnten. Es folgte eine arg ungenaue Flanke in den Strafraum. Dann konnte er die Freiburger vorm 1:2 nicht stoppen und traf aus einer Abseitsposition. Ein Bayernspieler wird aus ihm einfach nicht mehr. Note: 4.

Alphonso Davies: Kam in der 74. Minute für Brown, ließ sich nach dem Gegentor von der Nervosität auf dem Platz anstecken. Keine Bewertung.

Hiroki Ito: Sollte in der wilden Schlussphase nach dem 1:2 für Stabilität in der Abwehr sorgen. Keine Bewertung.