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Julian AlvarezGetty Images

Unzulässige Kontaktaufnahme? Atletico Madrid reicht wegen Julian Alvarez Beschwerde gegen den FC Barcelona ein

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Im Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel des argentinischen Stürmers Julián Alvarez hat sein Klub Atletico Madrid eine Beschwerde bei der FIFA eingereicht.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag erfuhr, wirft der spanische Erstligist dem an Alvarez interessierten FC Barcelona von Trainer Hansi Flick eine unzulässige Kontaktaufnahme vor.

Atletico zufolge habe Barcelona versucht, den Vizeweltmeister dazu zu bewegen, seinen Abschied zu erzwingen. Neben der Beschwerde bei der FIFA soll sich der Champions-League-Halbfinalist laut spanischen Medien auch an den spanischen Verband RFEF gewandt haben. Dieser hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Alvarez, der seit 2024 bei Atletico spielt, hatte während der WM selbst davon gesprochen, Madrid verlassen zu wollen. Es sei "das Beste für alle", ihn gehen zu lassen, sagte der 26-Jährige. Ein Angebot über 150 Millionen Euro von Real Madrid hatte Atletico im Juni abgelehnt.

Alvarez' Vertrag läuft noch bis Sommer 2030, die Ausstiegsklausel umfasst eine festgeschriebene Ablösesumme von 500 Millionen Euro.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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