Unverdienter dritter Platz von Lamine Yamal? Barca-Präsident Joan Laporta enttäuscht von Entscheidung beim Ballon d'Or

Barca-Boss Joan Laporta äußerte nach der Zeremonie am Montag seine Enttäuschung darüber, dass der 19 Jahre alte Offensivstar der Katalanen nicht mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurde und sich stattdessen hinter Kane und Mbappe mit dem dritten Rang zufrieden geben musste.

"Wir sind der Meinung, dass Lamine Yamal den Ballon d'Or aufgrund seines individuellen Talents und seiner Titel verdient hat. Er ist sehr enthusiastisch, und es tut uns wirklich leid für ihn. Wir wussten von nichts. Die Organisatoren sind sehr diskret, und alles blieb ein Rätsel", sagte Laporta am Rande der Gala, als das Ergebnis jedoch feststand.

Der Präsident des FC Barcelona richtete nichtsdestotrotz den Blick in die Zukunft, schließlich könne und werde Yamal seiner Meinung nach noch viele Möglichkeiten bekommen, den Ballon d'Or zu holen. "Ich bin überzeugt, dass er am Ende den Ballon d’Or gewinnen wird, ich weiß nicht wann, aber er hat ihn verdient."

Statt des Ballon d'Or, den zum ersten Mal in seiner Karriere Bayern-Stürmer Kane einheimste, wurde Yamal mit der Kopa-Trophäe für den besten Spieler unter 21 Jahren ausgezeichnet. Bereits zum dritten Mal nacheinander gewann der 19-Jährige diese Auszeichnung, was gleichzeitig einen neuen Rekord bedeutete.

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Warum wurde Lamine Yamal beim Ballon d'Or nur Dritter?

France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia erklärte sich den dritten Platz von Yamal damit, dass sich der Barca-Youngster und Nationalmannschafts- und Vereinskollege Rodri möglicherweise gegenseitig Stimmen wegnahmen. Beide waren der Teil des spanischen Teams, welches im zurückliegenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko den WM-Titel holte.

"Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Rodri Lamine einige Stimmen gekostet hat. In der spanischen Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel gewann, gab es eine deutliche Stimmenaufteilung zwischen Rodri und Lamine Yamal, und diese Aufteilung hat sie viel gekostet", mutmaßte Garcia im Gespräch mit L'Equipe.

Es habe "eine große Streuung der Stimmen unter den spanischen Spielern" gegeben, was zu einer breiteren Verteilung geführt habe: "Die spanische Nationalmannschaft war eine geschlossene Einheit und eine erstaunliche kollektive Maschine. Deshalb war es für die Jury-Mitglieder fast unmöglich, eine bestimmte Einzelleistung herauszugreifen und zu bevorzugen."