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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Christian Guinin

Unverdienter dritter Platz von Lamine Yamal? Barca-Präsident Joan Laporta enttäuscht von Entscheidung beim Ballon d'Or

La Liga
L. Yamal
Kylian Mbappé
H. Kane
FC Barcelona

Gegen Harry Kane und Kylian Mbappe zog Lamine Yamal beim Ballon d'Or den Kürzeren. Zu unrecht, wie sein Präsident findet.

Barca-Boss Joan Laporta äußerte nach der Zeremonie am Montag seine Enttäuschung darüber, dass der 19 Jahre alte Offensivstar der Katalanen nicht mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurde und sich stattdessen hinter Kane und Mbappe mit dem dritten Rang zufrieden geben musste.

"Wir sind der Meinung, dass Lamine Yamal den Ballon d'Or aufgrund seines individuellen Talents und seiner Titel verdient hat. Er ist sehr enthusiastisch, und es tut uns wirklich leid für ihn. Wir wussten von nichts. Die Organisatoren sind sehr diskret, und alles blieb ein Rätsel", sagte Laporta am Rande der Gala, als das Ergebnis jedoch feststand.

Der Präsident des FC Barcelona richtete nichtsdestotrotz den Blick in die Zukunft, schließlich könne und werde Yamal seiner Meinung nach noch viele Möglichkeiten bekommen, den Ballon d'Or zu holen. "Ich bin überzeugt, dass er am Ende den Ballon d’Or gewinnen wird, ich weiß nicht wann, aber er hat ihn verdient."

Statt des Ballon d'Or, den zum ersten Mal in seiner Karriere Bayern-Stürmer Kane einheimste, wurde Yamal mit der Kopa-Trophäe für den besten Spieler unter 21 Jahren ausgezeichnet. Bereits zum dritten Mal nacheinander gewann der 19-Jährige diese Auszeichnung, was gleichzeitig einen neuen Rekord bedeutete.

70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images

Warum wurde Lamine Yamal beim Ballon d'Or nur Dritter?

France-Football-Chefredakteur Vincent Garcia erklärte sich den dritten Platz von Yamal damit, dass sich der Barca-Youngster und Nationalmannschafts- und Vereinskollege Rodri möglicherweise gegenseitig Stimmen wegnahmen. Beide waren der Teil des spanischen Teams, welches im zurückliegenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko den WM-Titel holte.

"Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass Rodri Lamine einige Stimmen gekostet hat. In der spanischen Nationalmannschaft, die den Weltmeistertitel gewann, gab es eine deutliche Stimmenaufteilung zwischen Rodri und Lamine Yamal, und diese Aufteilung hat sie viel gekostet", mutmaßte Garcia im Gespräch mit L'Equipe.

Es habe "eine große Streuung der Stimmen unter den spanischen Spielern" gegeben, was zu einer breiteren Verteilung geführt habe: "Die spanische Nationalmannschaft war eine geschlossene Einheit und eine erstaunliche kollektive Maschine. Deshalb war es für die Jury-Mitglieder fast unmöglich, eine bestimmte Einzelleistung herauszugreifen und zu bevorzugen."

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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