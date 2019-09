SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und LIVE-TICKER - so wird die 3. Liga heute übertragen

Der 8. Spieltag der 3. Liga wird von der Begegnung zwischen der SpVgg Unterhaching und dem Chemnitzer FC abgerundet. Goal liefert alle Infos.

Mit der SpVgg Unterhaching trifft ein echtes Überraschungsteam der bisherigen Saison in der auf einen tief im Keller stehenden Chemnitzer FC. Am Montagabend rollt die Kugel ab 19 Uhr im Sportpark Unterhaching.

Die Hachinger haben in einer enorm guten Anfangsphase dieser Spielzeit bereits 14 Punkte auf der Habenseite und gar erst einmal verloren. Das soll auch an diesem 8. Spieltag so bleiben.

Auf der Gegenseite wartet der CFC nach sieben Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg. Lediglich drei Punkteteilungen konnte man bislang erreichen, das ist natürlich zu wenig. Auch wenn man als Underdog nach Unterhaching reist, so rechnen sich die Gäste dennoch Chancen auf einen Dreier aus.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der 3. Liga und verrät auch, wie die beiden Mannschaften aufgestellt sind.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC heute live: Das Duell im Überblick

Duell SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC Datum Montag, 16. September 2019, 19 Uhr Ort Sportpark Unterhaching, Unterhaching Zuschauer 15.053 Plätze

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC heute live im TV sehen

Das Duell der SpVgg Unterhaching mit dem Chemnitzer FC ist eine Begegnung der 3. Liga. Das bedeutet auch, dass die Partie live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Die vollen 90 Minuten werden am Montagabend leider nicht im Free-TV zu sehen sein, denn an diesem Wochenende waren bereits zwei Spiele auf einem frei empfangbaren Kanal zu sehen. Gott sei Dank läuft die dritthöchste deutsche Spielklasse nicht nur im Free-TV, sondern auch im Pay-TV.

MagentaSport zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von Unterhaching vs. Chemnitz live im TV. Das geht jedoch nicht kostenlos, sondern es wird ein Abonnement benötigt. Normalerweise werden die Begegnungen am Samstag im Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt, bei Haching vs. Chemnitz ist das aber anders. Die Begegnung wird in voller Länge bei MagentaSport ausgestrahlt. Unter dem Link erfahrt Ihr alles, was Ihr für das Abo bei MagentaSport wissen müsst.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen

Es gibt sogar eine Alternative, wenn Ihr am Montagabend nicht vor Eurem TV-Gerät sitzt, sondern bequem in Eurem Bett chillt. Denn die Begegnung Unterhaching vs. Chemnitz wird heute live im Stream übertragen.

Da die Begegnung bekanntermaßen nicht live im Free-TV ausgestrahlt wird, kommt der LIVE-STREAM nur bei MagentaSport. Dieser ist genau wie die TV-Berichterstattung kurz vor der Begegnung online und zeigt die vollen 90 Minuten Drittligafußball live.

Übrigens: MagentaSport ist der einzige Kanal, der alle 380 Spiele der 3. Liga in live überträgt. Hier gelangt Ihr direkt zum Stream von MagentaSport zu Haching vs. Chemnitz.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC heute im LIVE-STREAM bei MagentaSport sehen

Natürlich braucht Ihr noch ein paar Infos, ehe Ihr Euch bei MagentaSport anmelden und Fußball heute live sehen könnt: Das Abo kostet 9,95 € im Monat. Solltet ihr Telekom-Kunden sein, steht euch das Angebot für die ersten zwölf Monate kostenlos zur Verfügung.

Neben der 3. Liga zeigt Magenta Sport unter anderem auch die deutsche Basketball- , die DEL (Deutsche Eishockey-Liga) oder die Fußball-Bundesliga der Frauen.

Für Kunden der Telekom bietet sich neben dem kostenlosen Probe-Abo zusätzlich die Möglichkeit, diverse Kanäle des Pay-TV-Senders Sky kostenpflichtig dazu zu buchen. Hier gibt es eine Übersicht über die Pakete.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC heute live im Webradio anhören

Wenn ihr der SpVgg Unterhaching die Daumen drückt, bietet euch euer Verein ebenfalls ein eigenes Webradio an. Das Liveradio der Hachinger ist über die Website des Klubs für jeden frei empfangbar und überträgt alle Partien live und in voller Länge.

Damit könnt Ihr auch am Montag live im Hachinger Sportpark mit dabei sein, wenn der bayerische Klub auf den Chemnitzer FC trifft.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen von Unterhaching und Chemnitz könnt Ihr gegen 18 Uhr genau hier einsehen.

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC: Die Bilanz

SpVgg Unterhaching 14 Spiele Chemnitzer FC 3 Siege 8 3 Unentschieden 3 8 Niederlagen 3 16 Tore 29

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC im LIVE-TICKER verfolgen

SpVgg Unterhaching vs. Chemnitzer FC ist der Abschluss des 8. Spieltages in der 3. Liga. Seht Ihr keine Bilder aus Unterhaching könnt Ihr auch auf einen LIVE-TICKER zurückgreifen. Die vollen 90 Minuten der Begegnung werden live im Ticker kommentiert, ebenso wie es einen LIVE-STREAM und eine TV-Übertragung gibt.

Hier gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER Unterhaching vs. Chemnitz, verpasst keine Tore, Großchancen oder Roten Karten und bleibt immer auf Ballhöhe.

Bereits circa 20 Minuten vor Anpfiff startet zudem die Vorberichterstattung, bei der ihr Alles über die Vorzeichen der Partie erfahrt.