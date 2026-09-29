Der FC Bayern München streckt offenbar weiterhin seine Fühler nach Jules Kounde vom FC Barcelona aus. Er soll als potenzielles Transferziel im Winter gelten. Wie die katalanische Zeitung Sport erfahren haben will, beobachtet der deutsche Rekordmeister die Situation des französischen Verteidigers. Bereits im Sommer hatte es aus Spanien lose Gerüchte über ein Münchner Interesse an Kounde gegeben, die unter anderem Sky aber dementierte.

Inzwischen liegt jedoch eine andere Sachlage vor. Beim deutschen Rekordmeister gelte er als potenzieller Ersatz für Min-Jae Kim, sollte der Innenverteidiger den Verein im Winter oder Sommer verlassen. Einmal mehr halten sich Gerüchte, wonach der Südkoreaner zurück in die Serie A oder in die Premier League wechseln könnte. Allen voran die AC Milan und Aston Villa sollen Interesse zeigen.

Ein Abgang Kims im Winter dürfte jedoch unwahrscheinlich sein. Der 29-Jährige soll bereits im vergangenen Sommer mehrere lukrative Angebote abgelehnt haben, weil er sich an der Isar sehr wohlfühle und grundsätzlich auch nicht unzufrieden über seine Rolle im Team von Trainer Vincent Kompany sei. Hinter Jonathan Tah und Dayot Upamecano eigentlich nur Innenverteidiger Nummer drei in der internen Hackordnung, kam Kim in der noch jungen Saison bereits viermal von Beginn an zum Einsatz und wusste mit starken Auftritten zu überzeugen.

Wen lässt Hansi Flick statt Jules Kounde spielen?

Ganz anders steht es indes um Kounde. Der Franzose spielt unter Trainer Hansi Flick nur noch eine untergeordnete Rolle, zuletzt schmorte er dreimal in Serie über 90 Minuten auf der Bank. Insgesamt stand er in acht Spielen der Blaugrana nur zweimal in der Startelf. Eric Garcia, ebenfalls gelernter Innenverteidiger, hat dem 27-Jährigen auf der rechten Abwehrseite den Rang abgelaufen.

Koundes Degradierung ist offenbar keine Kurzschluss-Reaktion von Flick, sondern eine schon länger gereifte Überlegung des ehemaligen Bundestrainers. Darauf lassen zumindest Garcias Aussagen schließen, die er kürzlich gegenüber dem Radiosender SER Catalunya traf: "Dieses Jahr hat Flick mich schon vorgewarnt, dass ich häufiger als Außenverteidiger spielen würde." Obendrein soll Kounde dem Vernehmen nach nicht sonderlich fit von der WM zurückgekehrt sein, die er wie in der Vorsaison für Barca als Stamm-Rechtsverteidiger Frankreichs absolviert hatte.

Gleichwohl verfügt Kounde durch seine Flexibilität in der Verteidigung über ein Spielerprofil, welches ihm ein großen Markt eröffnen dürfte. Dies würden auch die Bayern bewundern, heißt es in dem Bericht der Sport. An Barca ist er noch bis 2030 vertraglich gebunden.

Getty Images



