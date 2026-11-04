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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Universitatea Craiova vs. Egnatia: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Stadionul Ion Oblemenco

Das Spiel zwischen Universitatea Craiova und Egnatia beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Universitatea Craiova vs. Egnatia heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Universitatea Craiova und Egnatia los?

Universitatea Craiova kommt mit einer Bilanz von vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt bezwang das Team Botosani mit 2:1 in der Liga 1. Besonders eindrucksvoll war der 5:0-Auswärtssieg bei Sepsi OSK, der die Offensivstärke der Mannschaft unterstrich. In der Conference League gewann Craiova zuletzt gegen Inter Club d'Escaldes mit 3:1.

Egnatia weist aus den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Der jüngste Erfolg war ein 2:1-Auswärtssieg gegen KF Tirana in der albanischen Meisterschaft. In der Conference League trennte sich Egnatia zuletzt 1:1 von Aarhus GF. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassierte das Team mit 1:2 gegen FC Dinamo City.

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Aufstellungen

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Form

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Bilanz direkte Duelle

Universitatea Craiova vs. Egnatia: Die Tabellen