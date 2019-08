United-Stars fordern nach Rassismus-Eklat um Paul Pogba Einschreiten von sozialen Netzwerken

Nach seinem Fehlschuss gegen die Wolves sah sich Paul Pogba rassistischen Kommentaren ausgesetzt. United fordert nun Twitter & Co. zum Handeln auf.

Spieler von haben die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram zum Handeln gegen rassistische Kommentare aufgefordert. Auslöser waren Anfeindungen gegen Paul Pogba nach dessen vergebenem Elfmeter beim 1:1 gegen die .

"Ekelhaft. Soziale Medien müssen etwas dagegen unternehmen. Jedes Konto, das eröffnet wird, sollte durch einen Ausweis verifiziert werden. Stoppt diese erbärmlichen Trolle, die zahlreiche Accounts erstellen, um Menschen verbal zu missbrauchen", schrieb United-Verteidiger Harry Maguire und richtete seinen Appell direkt an die Plattformen Twitter und Instagram. "Genug ist genug, das muss aufhören", schrieb Marcus Rashford und markierte den offiziellen Twitter-Account.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 20, 2019

Manchester United: Paul Pogba wurde nach vergebenem Elfmeter erneut Opfer von Rassismus

Pogba wurde am Montagabend Opfer von rassistischen Beleidigungen, nachdem er in der 68. Minute die Chance zum 2:1-Führungstreffer per Elfmeter vergeben hatte. "Jeder bei Manchester United ist angewidert von der Rassendiskriminierung, die gestern Abend gegen Paul Pogba gerichtet war, und wir verurteilen sie aufs Schärfste", teilten die Red Devils mit.

Manchester United is a family. @paulpogba is a huge part of that family. You attack him you attack us all... @ManUtd https://t.co/PgalnFQMeu — Marcus Rashford (@MarcusRashford) August 20, 2019

Der Klub will alles daran setzen, die Personen, die hinter den Accounts stehen, zur Verantwortung zu ziehen. "Wir ermutigen auch Social-Media-Unternehmen, in diesen Fällen Maßnahmen zu ergreifen", heißt es in dem Klub-Statement.

Pogba ist leider nur das neueste Opfer von Diskriminierung im Internet. Zuletzt wurden auch Tammy Abraham vom und Yakou Meite vom FC Reading heftig beleidigt. Auf Forderung der Anti-Diskriminierungs-Bewegung "Kick It Out" kündigte Twitter bereits an, über Möglichkeiten der Kontrolle von Kommentaren zu diskutieren.