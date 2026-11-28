Union St.Gilloise gegen Gent mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 13:15 Stade Joseph Marien

Union St.Gilloise empfängt Gent in der First Division A im Stade Joseph Marien in Brüssel.

Die Gastgeber gehen unter David Hubert als Tabellenführer ins Spiel und sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen.

Am Donnerstag holten sie in der Europa League beim 2:2 gegen Lech Poznan einen Punkt. Zuvor gewannen sie viermal in Folge, darunter das Auswärtsspiel bei Kortrijk am 22. November mit 1:0.

Gent unter Rik De Mil zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Unter der Woche spielte das Team in der Conference League 1:1 gegen FK Crvena Zvezda.

Zuvor hatte Gent am 22. November in der Liga mit 0:1 bei SK Beveren verloren. Das Team steht auf Platz vier und hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

In den jüngsten Duellen waren die Mannschaften kaum voneinander zu trennen: Im vergangenen Frühjahr gab es in der Liga zwei torlose Unentschieden. So könnt Ihr das Spiel verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Union St.Gilloise gegen Gent liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber sie bestätigen.

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