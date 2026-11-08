So sehen Sie Union St.Gilloise gegen Genk mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 12:30 Stade Joseph Marien

Union St. Gilloise empfängt Genk im Stade Joseph Marien in Brüssel zu einer Partie der First Division A. Die beiden Mannschaften befinden sich derzeit in sehr unterschiedlicher Verfassung.

Die Mannschaft von David Hubert reist mit fünf wettbewerbsübergreifenden Siegen in Folge an, darunter ein bemerkenswerter Erfolg gegen Celta Vigo in der Europa League. Das Selbstvertrauen aus dem Europapokal wirkt sich auch auf die Form in der Liga aus. Vor den eigenen Fans will Union die Siegesserie fortsetzen.

Genk unter Trainer Jess Thorup hat zuletzt wechselhaftere Ergebnisse erzielt. Drei Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen sind eine ordentliche Bilanz. Die Niederlage gegen KV Mechelen im jüngsten Ligaspiel dürfte Thorup vor der Reise nach Brüssel aber zu denken geben.

Union steht in der Tabelle der First Division A auf Platz drei, Genk auf Rang sieben. Damit hat die Partie für die Ambitionen beider Teams in der oberen Tabellenhälfte eine klare Bedeutung.

Die Bilanz der direkten Duelle ist ausgeglichen, wobei Union in den jüngsten Begegnungen knapp die Nase vorn hatte. Genk weiß, dass hier ein gutes Ergebnis möglich ist, trifft aber auf eine formstarke Heimmannschaft.

Lesen Sie weiter, um alles darüber zu erfahren, wie Sie Union St. Gilloise gegen Genk live sehen können.

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