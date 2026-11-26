So seht Ihr Union Saint-Gilloise gegen Lech Poznan mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

Union Saint-Gilloise empfängt Lech Poznan in der Europa League im King Power at Den Dreef in Leuven.

Die belgische Mannschaft ist in hervorragender Form. Das Team von David Hubert hat seine letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und steht in der Tabelle der Ligaphase auf Platz vier.

Dazu zählen ein 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo am 5. November auf europäischer Bühne und ein 1:0-Erfolg bei Kortrijk in der Liga am 22. November. Union hat in diesem Zeitraum elf Tore erzielt und nur vier kassiert.

Lech Poznan reist mit einer wechselhafteren Bilanz an. Die Mannschaft von Niels Frederiksen verlor ihr letztes Europapokalspiel gegen Benfica mit 1:3 und unterlag im Pokal Siarka Tarnobrzeg.

In der Ekstraklasa hat sich Lech allerdings stabilisiert: Auf ein 2:2 gegen Zaglebie Lubin folgte am 22. November ein 1:0-Sieg bei GKS Katowice. Lech steht in der Europa-League-Tabelle auf Platz 35 und braucht Punkte.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Union Saint-Gilloise gegen Lech Poznan liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber sie bestätigen.

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