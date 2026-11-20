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Union Berlin vs. RB Leipzig: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 Alte Försterei

An der Alten Försterei empfängt Union Berlin den Tabellennachbarn RB Leipzig in der Bundesliga. Die Sachsen reisen als Vierter der Tabelle nach Berlin, wo die Eisernen als 16. dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.

Für Union ist die Lage ernst. Vier der letzten fünf Pflichtspiele gingen verloren, darunter ein 0:2 gegen Freiburg in der Liga und ein bitteres 0:5 im DFB-Pokal gegen Köln. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli hat in dieser Phase nur zwei eigene Treffer erzielt.

RB Leipzig präsentiert sich in einer völlig anderen Verfassung. Die Roten Bullen gewannen drei der letzten fünf Pflichtspiele, schlugen Augsburg zuletzt eindrucksvoll mit 5:2 und zeigten damit die offensive Qualität, die diese Mannschaft auszeichnet.

Im Mittelpunkt steht bei Leipzig derzeit Brajan Gruda. Der 22-Jährige hat sich nach seiner Leihe aus Brighton zu einem der formstärksten Offensivspieler der Liga entwickelt und glänzte zuletzt auch in seinen ersten beiden Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft. Trainer Martin Demichelis mahnte nach dem Länderspielbreak zur Bodenhaftung und erwartet sofortige Leistung im Vereinsalltag.

Für Union geht es um mehr als drei Punkte. Die Alte Försterei soll zur Festung werden, doch die jüngste Form lässt Zweifel aufkommen. Leipzig kommt mit Schwung, Selbstvertrauen und individueller Klasse.

Wo das Spiel live übertragen wird und alle weiteren Infos gibt es hier.

Themen der Woche: Was war bei Union Berlin und RB Leipzig los?

Union Berlin kommt mit einer schwachen Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen: ein Unentschieden und vier Niederlagen. Die Eisernen erzielten dabei nur zwei Tore und kassierten zehn Gegentreffer. Zuletzt gab es ein 0:2 gegen Wolfsburg in einem Testspiel sowie ein 0:2 gegen Freiburg in der Bundesliga. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 1:1 gegen Köln in der Liga.

RB Leipzig gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele bei zwei Niederlagen. Die Sachsen erzielten 14 Tore und kassierten sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es einen überzeugenden 5:2-Sieg gegen Augsburg in der Bundesliga. Die einzige Pflichtspielniederlage in diesem Zeitraum war ein 2:3 gegen Manchester City in der Champions League.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Union Berlin vs. RB Leipzig: Form

Union Berlin vs. RB Leipzig: Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Tabellen