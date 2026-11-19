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Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt Union Berlin den Tabellenfünften Bayer Leverkusen. Die Partie ist ein direktes Duell zweier Mannschaften, die unterschiedliche Formkurven in diese Begegnung tragen.

Union Berlin steht derzeit auf dem achten Tabellenplatz und kommt aus einer wechselhaften Phase. Zuletzt setzte es eine 2:0-Heimniederlage gegen Werder Bremen, die den Druck auf die Eisernen erhöht.

Bayer Leverkusen reist als Fünfter an und befindet sich in stabiler Verfassung. Der 2:0-Sieg gegen Hamburger SV zuletzt in der Liga zeigte, dass die Werkself in der Lage ist, konzentriert zu punkten.

Ibrahim Maza gilt auf der Männerseite des Klubs als einer der aufregendsten Talente Deutschlands – doch an diesem Abend steht die Frauen-Mannschaft im Mittelpunkt, die beweisen will, dass sie im oberen Tabellendrittel mithalten kann.

Union Berlin hat zuletzt gezeigt, dass Heimspiele kein Selbstläufer sind. Drei Niederlagen in den vergangenen Wochen haben das Selbstvertrauen belastet, auch wenn ein Unentschieden gegen Hoffenheim Stabilisierungstendenzen andeutete.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Union Berlin und Bayer Leverkusen los?

Union Berlin kommt auf eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zuletzt verlor die Mannschaft zu Hause gegen Werder Bremen mit 0:2. Davor gab es ein 1:1 gegen Hoffenheim sowie ein 4:4-Unentschieden gegen Hamburger SV. In diesen fünf Spielen erzielte Union Berlin elf Tore und kassierte zwölf.

Bayer Leverkusen verzeichnet aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Ligaerfolg war ein 2:0 gegen Hamburger SV. Im DFB-Pokal der Frauen unterlag Leverkusen Bayern München mit 0:1. In der Liga traf die Mannschaft insgesamt sechsmal und ließ drei Gegentreffer zu.

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Form

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen