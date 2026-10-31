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Bundesliga
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Union Berlin vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Union Berlin - 1. FC Köln
Union Berlin
1. FC Köln
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Union Berlin gegen 1. FC Köln. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Union Berlin und 1. FC Köln beginnt am 01.11.2026, 15:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln ist live bei DAZN zu sehen. Über die DAZN-App sowie im Web könnt ihr die Partie in voller Länge verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Union Berlin und 1. FC Köln los?

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 0:5-Heimniederlage im DFB-Pokal gegen Köln. Zuvor holten die Eisernen in der Bundesliga ein 1:1 gegen Augsburg und ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. In diesen fünf Partien erzielte Union lediglich zwei Tore und kassierte sieben.

Der 1. FC Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Nach dem klaren 5:0-Pokalsieg gegen Union Berlin davor gab es in der Bundesliga ein 0:0 gegen Schalke 04. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Köln erzielte in diesen fünf Partien insgesamt neun Tore und kassierte drei.

FCU

FCU - Form

RJK
S0-1
ELV
S1-0
BVB
U0-0
FCA
U1-1
KÖL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
KÖL

KÖL - Form

FCK
U2-2
BMG
S2-1
SGE
N1-0
S04
U0-0
FCU
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 8
Alte Försterei

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Union Berlin vs 1. FC Köln Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Aufstellung
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
4-2-3-1
Frederik RönnowFrederik RönnowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuAndrás SchäferAndrás SchäferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeMarvin SchwäbeMarvin SchwäbeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaTom KraußTom KraußS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonMarius BülterMarius Bülter
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KÖL
4-2-3-1
Union Berlin

Startelf

1. FC Köln

Trainer

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Form

FCU

FCU - Form

RJK
S0-1
ELV
S1-0
BVB
U0-0
FCA
U1-1
KÖL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
KÖL

KÖL - Form

FCK
U2-2
BMG
S2-1
SGE
N1-0
S04
U0-0
FCU
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Union BerlinUnentschieden1. FC Köln
2
1
2
Deutschland DFB-Pokal
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
2
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
END
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8620266+2020
S
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8521125+717
N
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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