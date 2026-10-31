Das Spiel zwischen Union Berlin und 1. FC Köln beginnt am 01.11.2026, 15:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Union Berlin vs. 1. FC Köln heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Köln ist live bei DAZN zu sehen. Über die DAZN-App sowie im Web könnt ihr die Partie in voller Länge verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Union Berlin und 1. FC Köln los?

Union Berlin kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war die 0:5-Heimniederlage im DFB-Pokal gegen Köln. Zuvor holten die Eisernen in der Bundesliga ein 1:1 gegen Augsburg und ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. In diesen fünf Partien erzielte Union lediglich zwei Tore und kassierte sieben.

Der 1. FC Köln weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Nach dem klaren 5:0-Pokalsieg gegen Union Berlin davor gab es in der Bundesliga ein 0:0 gegen Schalke 04. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Köln erzielte in diesen fünf Partien insgesamt neun Tore und kassierte drei.

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 8 1. Nov. 2026 - 09:30 Alte Försterei

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Form

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Bilanz direkte Duelle

Union Berlin vs. 1. FC Köln: Die Tabellen