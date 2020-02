Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfL Wolfsburg live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Für den VfL Wolfsburg geht es am Sonntag zu Union Berlin. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Bundesliga-Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Nachdem sich der unter der Woche mit 3:0 (1:0) gegen Malmö FF in der durchgesetzt hat, steht am Sonntag in der die Begegnung mit Aufsteiger auf dem Programm. Anstoß ist um 13.30 Uhr an der Alten Försterei in Berlin.

Beide Teams gehen mit breiter Brust in das Aufeinandertreffen: Gegen (2:1) konnte Union Berlin zuletzt ebenso drei Punkte einfahren wie der VfL Wolfsburg, der gegen einen ungefährdeten 4:0-Erfolg feierte. Können die Hausherren somit am Sonntag für eine kleine Überraschung sorgen?

In der Hinrunde ist Wolfsburg nicht über ein 1:0 hinausgekommen, Stürmer Wout Weghorst (69.) sorgte für den einzigen Treffer des Tages. Mit Blick auf die europäischen Wettbewerbe sollte im Unioner Stadion ein erneuter Sieg erfolgen, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren.

Ihr möchtet wissen, wo das Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg gezeigt / übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM.

Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg: Die Bundesliga-Begegnung in der Übersicht

Duell Union Berlin - VfL Wolfsburg Datum Sonntag, 01. März 2020 | 13.30 Uhr Ort Alte Försterei, Berlin Zuschauer 22.012 Plätze

Wer zeigt / überträgt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live im TV?

Die Bundesliga ist bereits seit einigen Jahren komplett hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden. Bei der letzten Vergabe der Übertragungsrechte ist es allerdings zu einer großen Änderung gekommen, sodass nicht mehr alle Begegnungen bei Sky zu sehen sind, sondern bestimmte Spiele auch im Free-TV und beim Streamingdienst DAZN gezeigt werden.

Nun wird das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg am Sonntag bereits um 13.30 Uhr angestoßen, deshalb stellt sich die Frage, auf welchem Sender das Duell der beiden Vereine im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Goal liefert Euch die Antworten.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live und exklusiv in voller Länge

Zunächst gibt es schlechte Nachrichten für alle Liebhaber der Bundesliga, die sich auf eine Übertragung der Begegnung im Free-TV gefreut haben. In der Regel werden lediglich die Eröffnungsspiele der Bundesliga zu Beginn der Hin- und Rückrunde im Free-TV übertragen. Die Begegnung zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg könnt Ihr somit nur bei den Pay-TV-Anbietern sehen.

Nachdem Eurosport vor einigen Monaten seine Übertragungsrechte an der Bundesliga veräußert hat, sind die Freitagabend-, Sonntagmittag- und Montagsabendspiele inzwischen exklusiv beim Streaminganbieter DAZN zu sehen, der somit auch Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen wird.

Deshalb müsst Ihr allerdings nicht auf eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät verzichten, denn mit wenigen Handgriffen könnt Ihr DAZN auch auf Eurem Fernseher schauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt.

Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr die Begegnung zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg nicht verpassen möchtet, seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Streamingdienst ist in dieser Saison ebenfalls Rechteinhaber für ausgewählte Spiele der Bundesliga und zeigt somit auch das Aufeinandertreffen am Sonntag in voller Länge im LIVE-STREAM.

Die Übertragung aus der Alten Försterei beginnt eine Viertelstunde vor dem Anstoß, der um 13.30 Uhr erfolgen wird. Ab 13.15 Uhr begrüßen Euch somit Moderator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch zu den Vorberichten. Anschließend führt Euch Kommentator Uli Hebel gemeinsam mit Gunesch durch die vollen 90 Minuten.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein DAZN-Abo, das für Neukunden einen Monat kostenlos ist. Anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich, könnt jedoch Geld sparen, indem Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Auf diese Weise könnt Ihr Euch DAZN für einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat - sichern.

Neben der Bundesliga könnt Ihr bei dem Streamingdienst auch die Duelle in , der und verfolgen. Zudem zeigt DAZN seit der abgelaufenen Saison ausgewählte Spiele der sowie alle Begegnungen in der Europa League. Auch die NBA, NHL und NFL - um nur einige weitere Beispiele zu nennen - könnt Ihr auf der Plattform schauen.

Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live sehen: Habt Ihr Fragen zur Bundesliga auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den häufigsten Fragen:

Wer zeigt / überträgt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live? Die Highlights bei DAZN sehen

Ihr könnt die Bundesliga heute nicht live verfolgen, möchtet aber dennoch die besten Szenen aller Begegnungen im Video sehen? Kein Problem! DAZN stellt Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights der einzelnen Spiele zur Verfügung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg über die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte zu führen. Somit könnt Ihr auch im Nachhinein jede Minute des Aufeinandertreffens genießen.

Für beide Features benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement des Streamingdienstes. Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier.

DAZN kann für fast alle mobilen Endgeräten heruntergeladen werden. Hier kommt Ihr zur kostenlosen Anwendung:

DAZN für Android-Geräte und für das iPhone oder iPad

DAZN für die Playstation 4 ">Playstation 3 und Playstation 4 sowie die XBOX One

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. VfL Wolfsburg live? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Für alle, die kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten oder am Mittag kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg live zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zur Bundesliga. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Wer zeigt / überträgt Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg im TV und LIVE-STREAM? Hier gibt's die Übersicht

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV DAZN (Smart-TV) ... LIVE-STREAM DAZN ... Highlights DAZN ... LIVE-TICKER Goal.com

Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg: Die bisherige Bilanz