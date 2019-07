Union Berlin vs. SV Ried: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - die Übertragung des Testspiels

Union Berlin bereitet sich auf die Bundesligasaison vor und testet gegen die SV Ried. Goal erklärt, wo das Spiel live in TV und LIVE-STREAM läuft.

Die Eisernen von wollen in ihrer ersten Bundesligasaison der Vereinsgeschichte den Klassenerhalt schaffen. Dafür probt Union gegen den Österreicher Klub SV Ried den Ernstfall. Das Spiel steigt am Freitagabend um 18 Uhr in Windischgarsten.

Nach dem Relegationsdrama gegen den VfB Stuttgart will Union Berlin mit einer ordentlichen Vorbereitung aufwarten. Zuletzt siegte das Team von Urs Fischer bereits gegen Bröndby mit 2:1, nun geht es gegen den österreichischen Zweitligisten.

Die SV Ried trainiert seinerseits für den ÖFB-Cup, wo es nur wenige Tage später gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha ernst wird.

Union Berlin vs. SV Ried heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal sagt Euch, wo das Spiel läuft. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen des frischgebackenen Bundesligisten.

Union Berlin vs. SV Ried: Alles zum Freundschaftsspiel

Duell Union Berlin vs. SV Ried Datum Fr., 12. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Sportanlage Windischgarsten (Österreich)

Union Berlin vs. SV Ried: Das Testspiel live im TV sehen

Für die Eisernen geht mit dem nächsten Testspiel der Weg in Richtung immer weiter. Nun will man gegen die SV Ried einen Sieg einfahren. Die gute Nachricht für alle Fans des Aufsteigers: Sport1 zeigt die Begegnung heute live im Free-TV. Die vollen 90 Minuten sind ab 17.55 Uhr dort zu sehen.

Damit könnt Ihr in den fünf Minuten, in denen die Partie ihren Countdown einläutet, noch schnell alles mögliche zum Duell erfahren. Aufstellungen, Favoritenrolle und vieles mehr werden Euch dann geboten.

Wer an diesem Freitag nicht im Wohnzimmer ist, um den TV zu bemühen, der kann die Partie in voller Länge alternativ auch im LIVE-STREAM anschauen. Infos dazu folgen im nächsten Abschnitt.

Union Berlin vs. SV Ried: Das Testspiel heute live im Stream anschauen

Die Rechte am Freundschaftsspiel der Eisernen gegen Ried liegen bei Sport1, wodurch der Sender sein Angebot nicht nur live im TV sondern auch im Internet anbieten darf.

Das bedeutet: Union Berlin vs. SV Ried wird heute Abend im LIVE-STREAM von sport1.de gezeigt / übertragen. Das Bild und der Kommentator sind dabei identisch mit der TV-Übertragung.

Die ersten Testspiele im Trainingslager stehen unmittelbar bevor - wir starten morgen gegen die @svried1912 , am Sonnabend testen wir gegen @BlauWeissLinz Den Vorbericht zu beiden Partien gibt es hier https://t.co/XXVYOX9sf3#trainingslager #eisern #unveu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 11. Juli 2019

Union Berlin vs. SV Ried: Die Aufstellungen

Für Trainer Urs Fischer ist der Test gegen den österreichischen Zweitligisten ein weiterer Gradmesser, um zu sehen, auf wen er bauen kann. Hier gibt's gegen 17.00 Uhr die Line-Ups.