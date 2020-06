Union Berlin vs. Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER und Co. – die Übertragung der Bundesliga

Bundesliga am Sonntag: Union Berlin vs. Schalke 04, alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am Sonntag um 15.30 Uhr treffen am 30. Spieltag der der 1. FC Union Berlin und Schalke 04 im Stadion An der Alten Försterei in Berlin aufeinander.

Schalke gehört normalerweise zu den Top-Teams der Bundesliga, doch diese Saison laufen die Gelsenkirchener ihren eigenen Erwartungen hinterher. 37 Punkte lassen Schalke im Tabellenmittelfeld umherirren. Doch die Plätze für Europa müssen noch nicht abgeschrieben werden. Schalke benötigt allerdings eine Trendwende, denn von den vergangenen zehn Spielen konnte keines gewonnen werden. Das Team von David Wagner musste sieben Niederlagen und drei Unentschieden verkraften.

Vielleicht ist Union jetzt der richtige Gegner. Hier stehen sechs Niederlagen in den letzten zehn Spielen zu buche. Doch kampflos werden sich die Berliner nicht geschlagen geben, immerhin steht der Klassenerhalt auf dem Spiel. Union ist nur wenige Punkte von der Relegation entfernt und wird gegen Schalke alles in die Waagschale werfen.

Wenn Ihr das Spiel vs. Schalke 04 sehen möchtet, dann findet Ihr in diesem Artikel alle Infos, wie das geht. Zusätzlich stehen am Ende noch die Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel Union Berlin vs. Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga, 30. Spieltag Datum Sonntag, 07. Juni 2020 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort An der Alten Försterei, Berlin

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: So seht Ihr das Spiel im TV

Nur die wenigsten Spiele der Bundesliga könnt Ihr im Free-TV sehen. Die allermeisten Partien werden ausschließlich im Pay-TV gezeigt. So auch das Spiel zwischen Union und Schalke. Um das Spiel zu sehen müsst Ihr Euch an den Sender Sky halten.

Und das geht so:

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Da Spiel live im TV bei Sky

Wie schon erwähnt, müsst Ihr zahlen, um das Spiel zu sehen. Das heißt ein Abonnement wird benötigt, für das Sky verschiedene Pakete anbietet. Damit bekommt Ihr Zugriff auf die Spiele der Bundesliga. Welches genau das passende für Euch ist, könnt Ihr auf der Homepage des Pay-TV-Senders nachsehen.

Das Spiel läuft pünktlich ab 15.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und wird von Wolff Fuss kommentiert. Bereits ab 14.30 Uhr beginnen die Vorberichte mit Britta Hofmann und Hannes Wolf.

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Vorbericht: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Neben dem TV-Programm könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür bietet Sky zwei Optionen an. Einmal für Bestandskunden die Sky Go App und für alle ohne Abonnement das Sky Ticket. Welche Vorteile die beiden Optionen bieten, lest Ihr in den nächsten Abschnitten.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Mit Sky Go live dabei sein

Sky Go gibt es für alle Kunden von Sky kostenlos. Mit dieser App könnt Ihr das Spiel genauso wie im TV live und in voller Länge sehen. Sobald Ihr ein Sky-Abonnement besitzt, könnt Ihr Sky Go kostenlos im App Store für Euer Smartphone oder Tablet herunterladen und loslegen. Schaut Ihr lieber auf einem Laptop, dann könnt Ihr Sky Go hier downloaden.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Das Spiel in voller Länge mit dem Sky Ticket

Solltet Ihr noch kein Sky-Abonnement Euer Eigen nennen können, aber auch nicht wollen, dann schaut Euch das Sky Ticket an. Hiermit könnt Ihr das Spiel zwischen Union und Schalke live sehen, müsst aber kein Abonnement im klassischen Sinne abschließen. Das Sky Ticket ist immer für einen Monat gültig und kann danach wieder gekündigt werden – also genau das Richtige für alle Unentschlossenen. Hier gibt es noch mehr Infos zum Sky Ticket.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Alle Highlights auf DAZN

DAZN zeigt alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr, alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und die Montagsspiele um 20.30 Uhr. Somit zeigt DAZN nicht das Spiel wischen Union Berlin und Schalke 04. Doch DAZN wäre nicht DAZN, wenn es keine Alternative zur Liveübertragung geben würde.

Mit den Highlights deckt DAZN jedes Spiel der Bundesliga ab und beschert Euch eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Szenen der Matches.

Der Gratismonat von DAZN - alle Inhalte 30 Tage lang testen

Mit dem Gratismonat steht Euch das volle Programm auf DAZN erstmal kostenlos zur Verfügung. Das Angebot hat keinen doppelten Boden und keine Einschränkungen. Ganze 30 Tage seht Ihr nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern auch NBA, NFL, Boxen, Tennis und vieles mehr.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Der LIVE-TICKER von Goal

Die Bundesliga zu verfolgen kann teuer sein, aber nicht mit Goal. Dank des LIVE-TICKERS zur Partie Union vs. Schalke seid Ihr top informiert und verpasst keine Karten, keine wichtige Schiedsrichterentscheidung und vor allem kein Tor.

Außerdem bietet Euch der LIVE-TICKER Statistiken und Analysen zum Geschehen auf dem Rasen und kann so auch als Ergänzung zur TV-Übertragung dienen.

Union Berlin vs. Schalke 04 live sehen: Die Aufstellungen der beiden Teams

Kurz vor Beginn könnt Ihr hier sehen, welche Spieler von beiden Trainern auf den Platz geschickt werden.