Union Berlin vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Heute geht in der Bundesliga das Spiel Union Berlin vs. RB Leipzig über die Bühne. GOAL hat Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

Am 3. Spieltag in der Bundesliga steht heute am Samstag um 18.30 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Union Berlin und RB Leipzig auf dem Programm. Hierbei messen sich der Fünfte und der Elfte. Die Eisernen und die Sachsen holten bisher vier und zwei Punkte.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Union Berlin startete vor eigenem Publikum mit einem Derbysieg gegen die Hertha in die neue Meisterschaft. Anschließend erlebte die Elf von Urs Fischer eine Nullnummer in Mainz. RB Leipzig fuhr zum Auftakt ein Unentschieden in Stuttgart ein. Danach teilte das Team von Domenico Tedesco ebenso zu Hause gegen den 1. FC Köln die Punkte.

Heute um 18.30 Uhr steigt die Partie Union Berlin vs. RB Leipzig. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Eckdaten zur Partie in der Bundesliga auf einem Blick

Spiel: Union Berlin vs. RB Leipzig (bei WOW exklusiv im LIVE-STREAM sehen) Datum: Samstag, 20. August 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die Exklusivrechte an allen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierbei nützt der Pay-TV-Anbieter etliche Kanäle. Bezüglich der Übertragung des Kräftemessens zwischen Union Berlin und RB Leipzig liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD richtig. Nachfolgend findet Ihr sämtliche Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wenn Ihr das Spiel zwischen den Eisernen und den Sachsen im TV mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr jedoch das Bundesliga-Paket. Üblicherweise könnt Ihr Euch zwischen dem Einzelabo um 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket um 32,50 Euro entscheiden. Dazu kommen momentan Kombi-Aktionen mit DAZN um 38,99 Euro und 43,99 Euro. Auf der Homepage des Bezahlsenders findet Ihr etliche Einzelheiten.

Union Berlin vs. RB Leipzig dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Zusätzlich könnt Ihr es mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Sky strahlt sein komplettes Programm und mithin das Spiel Union Berlin vs. RB Leipzig im Internet aus. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Union Berlin – RB Leipzig im LIVE-STREAM über Sky Go

Am einfachsten läuft das Ganze mit Sky Go. Dort müsst Ihr nur rechtzeitig einloggen. Allerdings müsst Ihr nach dem Vertragsabschluss auf dessen Freischaltung warten. In diesen Fällen ist Euch mit WOW oder einer Wiederholung geholfen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Union Berlin gegen RB Leipzig

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, erfolgt die Aktivierung sofort. Obendrein sieht diese Vorgehensweise keine Bindung vor. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr das gesamte Sportprogramm mit zwei Endgeräten im Live-Stream ansehen. Das Fußballangebot erstreckt sich zusätzlich auf die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Dazu kommen die Formel 1 Weltmeisterschaft, die ATP World Tour, die PGA-Tour und die NHL.

Zu Union Berlin gegen RB Leipzig via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel Union Berlin – RB Leipzig im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen in der Alten Försterei. Hierfür bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr Union Berlin vs. RB Leipzig

Die Kunden von DAZN können sich ab 20.30 Uhr ergänzend dazu die Höhepunkte in der Highlight Show anschauen. Außerdem bekommt Ihr die besten Szenen der Partie Union Berlin vs. RB Leipzig ab 23.15 Uhr beim aktuellen Sportstudio des ZDF ins Haus geliefert. Hierbei könnt Ihr zusätzlich auf den Live-Stream des öffentlich-rechtlichen Senders zurückgreifen.

Union Berlin gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

Union Berlin vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekannt gegeben.