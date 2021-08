Union Berlin will heute gegen Kuopion PS in die Gruppenphase der Conference League einziehen. Wo läuft das Spiel live im TV und STREAM?

In der Qualifikation zur neu geschaffenen UEFA Europa Conference League tritt Union Berlin am Donnerstag (26. August) zum Rückspiel gegen den finnischen Vertreter Kuopion PS an. Der Anstoß im Berliner Olympiastadion ist für heute um 20.15 Uhr angesetzt.

Union ist der Einzug in die Gruppenphase kaum nochn zu nehmen. Das Hinspiel in Finnland gewannen die Eisernen vor einer Woche nämlich mit 4:0, als Max Kruse, Andreas Voglsammer und zweimal Taiwo Awoniyi für die Tore sorgten.

Da das Stadion an der Alten Försterei nicht den UEFA-Regularien entspricht, muss Union heute zwar ins Olympiastadion umziehen, dennoch dürfte sich der Bundesligist den Vorsprung aus dem Hinspiel nicht mehr nehmen lassen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer wäre dann eines von 32 Teams, die am 16. September in die Gruppenphase der Conference League starten.

Union Berlin vs. Kuopion PS: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - in diesem Artikel bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zum Spiel in der Conference League heute. Zudem zeigen wir Euch, wo Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Union Berlin vs. Kuopion PS heute live: Die Infos zum Spiel in der Conference League

Wettbewerb UEFA Europa Conference League, Playoffs Begegnung Union Berlin - Kuopion PS Hinspiel Kuopion PS - Union Berlin 0:4 (0:3) Anpfiff Donnerstag, 26. August, 20.15 Uhr Ort Olympiastadion (Berlin)

Union Berlin vs. Kuopion PS heute live im TV sehen: So geht's

Für die UEFA Europa Conference League ist diese Saison die Premiere als dritter Europapokalwettbewerb. Klar, dass da viele nicht auf dem Schirm haben, wo denn die Spiele live übertragen werden.

Was zusätzlich Verwirrung stiftet: Das Hinspiel vergangene Woche in Finnland wurde noch auf Sport1 gezeigt. Für das Rückspiel zwischen Union Berlin und Kuopion PS heute müsst Ihr allerdings einen anderen Sender einschalten.

Union Berlin vs. Kuopion PS läuft heute live im Free-TV auf Nitro

Nitro, der Spartensender von RTL, überträgt Union Berlin vs. Kuopion PS heute live im Free-TV. Die Übertragung aus dem Berliner Olympiastadion startet um 19.45 Uhr mit Vorberichten. Ab 20.15 Uhr seht Ihr dann die vollen 90 Minuten der Partie live und exklusiv auf Nitro.

Ohnehin ist RTL für die kommenden drei Jahre der Sender, der die Spiele der Conference League in Deutschland live und exklusiv übertragen wird. In den Qualifikationsspielen gibt es teilweise noch Ausnahmeregelungen, weshalb das Hinspiel von Union Berlin gegen Kuopio auf Sport 1 lief. Allerspätestens ab der Gruppenphase ist dann aber ausschließlich RTL für die Übertragung zuständig.

RTL strahlt die Partien entweder beim Hauptsender oder aber wie heute bei Nitro live im Free-TV aus. Moderiert werden die Übertragungen von Laura Papendick.

Union Berlin vs. Kuopion PS: Die Conference League heute im LIVE-STREAM sehen

Union Berlin gegen Kuopion PS könnt Ihr heute nicht nur live im Free-TV, sondern auch im LIVE-STREAM sehen. Dort ist die Übertragung allerdings nicht kostenlos.

Gezeigt wird das Spiel von RTL nämlich auf dem hauseigenen Streamingdienst TVNow. Und um dort das Live-Programm von Nitro auf dem Laptop, dem Smartphone oder dem Tablet zu streamen, ist ein Abonnement notwendig.

Damit Ihr Union Berlin vs. Kuopion PS heute im LIVE-STREAM sehen könnt, benötigt Ihr TVNow Premium. Das kostet 4,99 Euro monatlich, alle weiteren Informationen bekommt Ihr HIER.

Union Berlin vs. Kuopion PS heute live sehen: Die wichtigsten Infos zur Conference League

Wieviele Teams nehmen an der Gruppenphase teil? 32 Wieviele Gruppen gibt es? 8 Gruppen mit je 4 Teams Welche deutschen Vereine sind dabei? Union Berlin Wann beginnt die Gruppenphase? 16. September 2021 Wer qualifiziert sich direkt für das Achtelfinale? Die 8 Gruppensieger Können sich auch die Gruppenzweiten für das Achtelfinale qualifizieren? Ja, sie spielen mit den Gruppendritten der Europa League die acht weiteren Achtelfinalisten aus Wann und wo findet das Finale statt? Am 25. Mai 2022 in Tirana (Albanien) Was bekommt der Sieger der Conference League 2021/22? Einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League 2022/23 Wer zeigt die Conference League live im TV und STREAM? RTL / Nitro / TVNow

Union Berlin vs. Kuopion PS heute live: Die Conference League im LIVE-TICKER verfolgen

Auch mit dem LIVE-TICKER von Goal könnt Ihr Euch über das Spielgeschehen bei Union Berlin vs. Kuopion PS auf dem Laufenden halten.

Europapokal-Debüt mit 34 🙏 Danke #Unioner! Ihr habt den Abend wirklich besonders gemacht! 🔴⚪️ pic.twitter.com/q8PvRpcPcr — Andreas Luthe (@AndreasLuthe) August 20, 2021

Der TICKER ist kostenlos und informiert über Tore beinahe in Echtzeit. Zudem werden alle weiteren wichtigen Szenen wie Torchancen oder Platzverweise detailliert beschrieben und es gibt coole Statistiken. HIER geht es direkt zum LIVE-TICKER.

Union Berlin vs. Kuopion PS heute live im Free-TV und STREAM: Die Aufstellung

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr an dieser Stelle, mit welcher Aufstellung Union Berlin heute in das Rückspiel der Playoffs in der Conference League startet. Schaut also einfach gegen 19.15 Uhr noch einmal vorbei.

