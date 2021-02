Darum zeigt Sky nicht 1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM verfolgen

1. FC Union vs. TSG 1899 Hoffenheim ist heute die Frühschicht der Bundesliga. Goal erklärt, warum die Partie heute nicht bei Sky gezeigt wird.

Die Bundesliga ist heute gleich in dreifacher Ausführung zu sehen - los geht es bereits um 13.30 Uhr: Der 1. FC Union Berlin empfängt im Stadion An der Alten Försterei die TSG 1899 Hoffenheim.

Für den FC Union Berlin heißt es, Anschluss an die europäischen Spitzenplätze zu halten. Nach einer starken Hinrunde und dem zwischenzeitlichen Rang vier ist man aktuell nur noch Siebter, punktgleich mit dem Achten Borussia Mönchengladbach.

Nach langer Verletzungspause ist jetzt immerhin Angreifer Max Kruse zurück. Bei der TSG Hoffenheim dagegen läuft die Saison enttäuschend ab: Rang elf mit zehn Punkten Rückstand auf den europäischen Wettbewerb ist für die Sinsheimer zu wenig.

Schafft es die TSG, den Abstand zur oberen Tabellenhälfte zu verkürzen, oder kann Union Berlin den zweiten Sieg in Folge eintüten? Goal erklärt, warum Sky das Spiel heute nicht überträgt.

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag: So läuft die Bundesliga heute ab

Begegnung 1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim Datum Sonntag | 28.02.2021 Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag | 6. Spieltag der Rückrunde Anstoß 13.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei | Berlin Geschätzter Marktwert Union Berlin: 76 Millionen Euro | TSG 1899 Hoffenheim: 228 Millionen Euro

1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim heute nicht live auf Sky zu sehen: Darum wird die Bundesliga nicht im TV übertragen

Die Bundesliga ist der größte und wichtigste Wettbewerb im nationalen Fußball: 18 Teams kämpfen hier in einer Saison um die Meisterschaft, um Qualifizierungen für andere Wettbewerbe oder um den Nicht-Abstieg.

Da verwundert es nicht, dass jedes Spiel hunderttausende Anhänger:innen vor dem Bildschirm zieht. Das Spiel heute wird aber nicht von Sky oder einem anderen TV-Sender übertragen. Warum ist das so?

Kein Sky: Darum zeigt DAZN heute 1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim LIVE

Die Antwort darauf ist simpel: Sky hat sich keine Übertragungsrechte für die Begegnung sichern können. Sky darf am Sonntag zwar die Spiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr zeigen, das Spiel um 13.30 Uhr liegt allerdings nicht im Sky-Zuständigkeitsbereich.

Wie auch die Spiele am Freitag und Montag zeigt nämlich der Streamingdienst DAZN die Bundesliga am frühen Nachmittag. Überblick gefällig? So sieht die Aufteilung in dieser Saison aus:

1. FC Union Berlin gegen 1899 Hoffenheim heute Nachmittag nicht bei Sky, sondern LIVE auf DAZN: So sind die Übertragungslizenzen der Bundesliga in der Saison 2020/2021 aufgeteilt

Sky Wochentag DAZN - Freitag das 20.30-Uhr-Spiel im LIVE-STREAM (ausgewählte Spieltage auch im ZDF) alle 15.30-Uhr-Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz, das 18.30 Uhr-Spiel im TV und LIVE-STREAM Samstag die Spiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr im TV und LIVE-STREAM Sonntag mögliche Spiele um 13.30 Uhr im LIVE-STREAM Montag mögliche Spiele um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM

Es ist wieder soweit, Freunde. Diese Broskis haben es dieses Mal in die Top 11 geschafft. Fehlt euch jemand? pic.twitter.com/qGVi7D9TOI — DAZN DE (@DAZN_DE) February 22, 2021

Um 13.15 Uhr geht es mit Berlin vs. Hoffenheim los: So wird die DAZN-Übertragung ablaufen

Wie immer bei Bundesligaspielen oder internationalen Begegnungen mit deutscher Beteiligung bietet DAZN ein großes Team für eine interessante Übertragung an. Heute an den Mikrofonen: Daniel Herzog, Marco Hagemann und Sebastian Kneißl.

Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Beginn der Übertragung : 13.15 Uhr

: 13.15 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

DAZN und 1. FC Union Berlin vs. TSG 1899 Hoffenheim auf dem Fernseher verfolgen - so geht's!

Ihr wollt die Bundesliga auf dem Fernseher verfolgen, weil sich das so gehört und ihr das euer ganzes Leben bereits so gehandhabt habt? Dann müsst ihr keine Sorge haben, dass das heute nicht möglich ist: Auch der LIVE-STREAM von DAZN kann das bewerkstelligen.

Wenn ihr nämlich einen Smart-TV, also einen modernen Fernseher mit Internetverbindung habt, könnt ihr das ganze DAZN-Programm auch einfach und kostenlos dort verfolgen. Kostenlose App herunterladen, anmelden / kostenlos registrieren und Max Kruse, Ihlas Bebou und Co. in Aktion sehen!

1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim nicht LIVE im TV bei Sky: Wo und wie wird die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Dass DAZN die Bundesliga am frühen Nachmittag überträgt, ist also klar - so weit sind wir schon gekommen. Allerdings haben wir noch nicht alles zum jungen und beliebten Streamingdienst geklärt - das folgt aber jetzt!

Union Berlin vs. Hoffenheim: Bundesliga kostenlos sehen - das ist der DAZN Probemonat

Wer spart nicht gerne Geld? Eben, jeder nimmt günstige oder kostenlose Angebot gerne wahr! Das weiß DAZN und macht seinen Verbraucher:innen ein besonderes Geschenk: den DAZN Probemonat!

Der Probemonat ist vollständig kostenlos und unverbindlich! Ihr bezahlt also nichts und könnt ohne Probleme rechtzeitig kündigen, um kein Abonnement, bei dem man bezahlen muss, eingehen zu müssen.

So billig ist Spitzensport im LIVE-STREAM: Union Berlin vs. Hoffenheim läuft nicht bei Sky, sondern auf DAZN

Der Probemonat ist abgelaufen? Ihr habt drei Möglichkeiten! 1.: Ihr führt euer Abonnement nicht fort - aber wer will schon auf so viel LIVE-SPORT verzichten?! Die Möglichkeiten zwei und drei ergeben da schon mehr Sinn!

Dabei handelt es sich nämlich um das Monatsabo und das Jahresabo. Wichtig zu wissen ist, dass diese sich nur in Laufzeit und Kosten unterscheiden. Das gezeigte Programm ist, wie auch beim Probemonat, genau das gleiche.

Monatsabo | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr | knapp 10 Euro pro Monat

Union with Max Kruse

- 10 games, 22 goals



Union without Max Kruse

- 12 games, 13 goals



🔙🔜❓ pic.twitter.com/amTt9MxuhF — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 25, 2021

So viel LIVE-SPORT zeigt keiner! Bundesliga, MMA, Darts-WM, Biathlon ...

DAZN gibt es erst seit 2016 - eine erschreckend kurze Zeit, obwohl das "Netflix des Sports" bereits jetzt das größte Sportangebot aller Streamingportale auf dem deutschen Markt hat. Übersicht gefällig? Nur zu!

Fußball Champions League / Europa League Bundesliga / Highlights der Bundesliga und 2. Bundesliga Serie A / Ligue 1 / LaLiga / Liga NOS / Eredivisie / CSL / MLS / Copa Libertadores

American Football inklusive der gesamten Playoffs und dem Super Bowl

Basketball

Handball

Rugby

Darts

Wintersport

Reitsport

Leichtathletik

Radsport

Motorsport

Kampfsport Boxen UFC / MMA WWE

Eurosport 1 / Eurosport 2

DAZN mobil streamen: Mit diesen Geräten könnt ihr heute 1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim sehen

Smartpho ne s iOs (App Store) | Android (Play Store) Tablets iOs (App Store) | Android (Play Store) | Amazon Fire-Tablet Smart-TVs Apple-TV | Android-TV | Amazon Fire-TV | Smart-TVs (Samsung; LG; Panasonic; Sony; Philipps) Spielekonsolen Playstation 3 | Playstation 4 | Playstation 5 | Xbox One | Xbox Series X/S

TSG 1899 Hoffenheim beim FC Union Berlin heute im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen der Bundesligisten

Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen durch die Vereine veröffentlicht, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim LIVE im LIVE-STREAM und TV sehen: So wird die Bundesliga heute übertragen

1. FC Union Berlin gegen TSG 1899 Hoffenheim heute LIVE ... ... im TV ... DAZN (via Smart-TV) | Nicht Sky ... im LIVE-STREAM ... DAZN ... im LIVE-TICKER ... bei Goal ... in den Highlights ... auf DAZN und auf YouTube

