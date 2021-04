Wer zeigt / überträgt Union Berlin - Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM? So wird das Berlinderby in der Bundesliga übertragen!

In der Hauptstadt geht es wieder rund: Union Berlin und Hertha BSC treffen in der Bundesliga aufeinander. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Hauptstadtderby in der Bundesliga : Union Berlin empfängt am Sonntag Hertha BSC. Anpfiff in Berlin-Köpenick im Stadion An der Alten Försterei ist um 18.00 Uhr.

Für die beiden Berliner Vereine läuft die Saison nicht wirklich wie erwartet - wenn auch mit unterschiedlichen Trends : Trotz großer Transferoffensive der Herthaner konnte sich der "Big City Club" nur im unteren Drittel der Tabelle festsetzen, aktuell stehen Matheus Cunha und Co. auf Rang 14.

Auf der anderen Seite belegt der Lokalrivale derzeit Platz sieben : Nur wenige Experten schätzten vor der Saison die Eisernen so hoch ein. Mitverantwortlich für den Höhenflug ist Max Kruse , der vor wenigen Spielen sein Comeback gegeben hat.

Schafft sich die Hertha Luft im Abstiegskampf oder kann Union ein Angriff in Richtung Europa starten? Goal erklärt, wie die Bundesliga am Sonntag übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt das Berlin-Derby? Union Berlin vs. Hertha BSC im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. Hertha BSC Datum Sonntag | 04.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 27. Spieltag | Rückrunde Anstoß 18.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER ) Ort Stadion An der Alter Försterei | Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC im Fernsehen? Die Bundesliga im TV LIVE verfolgen

Spannung in der Bundesliga : Das Topspiel des Spieltags findet zwar schon am Samstagabend statt, wenn RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinandertreffen - trotzdem erwartet uns auch am Sonntag ein heißer Kick.

Beim Derby zwischen den beiden Teams aus der Hauptstadt gab es im Hinspiel einiges zu sehen: Rote Karte, gedrehtes Spiel, Doppeltorschütze nach Einwechslung - hier war jede Menge los!

Union Berlin gegen Hertha BSC - so läuft die Übertragung im TV

Frohe Kunde für alle Anhänger:innen aus der Hauptstadt: Die Bundesligapartie zwischen Union Berlin und Hertha BSC wird am Sonntag im TV übertragen!

Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an den Sonntagsspielen um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr gesichert - deshalb wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen - wobei die Übertragung auch als HD verfügbar ist.

Sonnenuntergang an der Wuhle 🌇 #fcunion pic.twitter.com/Tf6WdC8oH9 — Stadion An der Alten Försterei (@StadionAdAF) March 30, 2021

Union Berlin gegen Hertha BSC: Das ist die Sky-Übertragung

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentar : Michael Born

: Michael Born Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Union - Hertha im TV und LIVE-STREAM: So teilen sich Sky und DAZN die Bundesliga auf

Termin Übertragung Freitag , 20.30 Uhr DAZN Samstag , 15.30 Uhr Sky Samstag , 18.30 Uhr Sky Sonntag , 13.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN Sonntag , 15.30 Uhr und 18.00 Uhr Sky Montag , 20.30 Uhr DAZN

Hertha - Union läuft im Pay-TV: So viel kostet Sky

Einen großen Nachteil gibt es für die meisten Fans, die sich das Spiel am Sonntag im TV anschauen wollen: Da Sky sein Programm im Pay-TV ausstrahlt, muss man dafür bezahlen, um das Sky-Programm genießen zu können.

Um die Bundesliga bei Sky im Fernsehen verfolgen zu können, muss man ein bestimmtes Paket beim Unterföhringer Fernsehsender buchen: Das "Bundesliga"-Paket. Hier findet ihr Alles rund um Preise, Abonnements etc.

Wer überträgt / zeigt Union Berlin - Hertha BSC im LIVE-STREAM? Die Bundesliga im Internet sehen

Sky überträgt am Sonntag die Bundesliga im TV - so viel ist bereits geklärt. Aber wie läuft die Übertragung des Derbys im Internet ab?

Sky hat sich für die Übertragung seines Programms via LIVE-STREAM gleich zwei unterschiedliche Plattformen ausgedacht: Sky Go und das Sky Ticket . Diese beiden Möglichkeiten bekommt ihr hier präsentiert.

Unser Motto der Woche lautet: Heißmachen fürs Derby! 🔥🔥 Mit einem Rückkehrer, viel Sonne und großer Motivation richten wir den Fokus auf #FCUBSC : https://t.co/Fqsh7zUpeZ 👈 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/CIAVhrMegn — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 30, 2021

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga: So seht ihr Hertha BSC bei Union Berlin im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Die Aufstellungen im Berlin-Derby: So laufen Union und Hertha auf

Eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen der beiden Hauptstadtklubs eingetragen - klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf das Derby vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Hertha BSC im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird die Bundesliga LIVE übertragen