Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, LIVE-TICKER und Co. - so wird das Freitagsspiel der Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt gastiert am Bundesliga-Freitag bei Union Berlin. Goal verrät Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga, der Auftakt des 6. Spieltags: Der 1. FC Union Berlin empfängt vor heimischem Publikum Eintracht Frankfurt. Im Stadion An der Alten Försterei wird das Duell am Freitagabend um 20.30 Uhr angepfiffen.

Wer entscheidet das Freitagsspiel der für sich? Die Bilanz zwischen beiden Teams ist ausgeglichen - mit dem leichten Vorteil für . Von sieben bisherigen Duellen konnte die SGE vier gewinnen. ging dagegen dreimal als Sieger vom Platz. Mit einem Unentschieden gaben sich beide Mannschaften noch nicht zufrieden.

Aufsteiger vs. Europa-League-Teilnehmer. Kann Union Berlin dem Favoriten ein Bein stellen. Dass es im Stadion An der Alten Försterei immer wieder eine Überraschung möglich ist, bekam Borussia Dortmund in dieser Saison bereits deutlich zu spüren. Der BVB verlor bei Union Berlin mit 1:3.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Dreier im Freitagsspiel der Bundesliga? In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr den Bundesliga-Freitag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER , die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Mannschaften.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Das Freitagsspiel der Bundesliga im Überblick

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Die Bundesliga seht Ihr nur live bei DAZN und Sky! Beide Anbieter haben sich die TV-Rechte am deutschen Fußball-Oberhaus untereinander aufgeteilt. Der Streamingdienst hat die Übertragungsrechte seit diesem Sommer vom Eurosport Player übernommen.

Doch wer zeigt welche Spiele? Wer ist für den Bundesliga-Freitag verantwortlich? Eine detaillierte Übersicht, welche Spiele konkret bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem separaten Artikel.

Die Bundesliga live bei DAZN! Folgende BL-Duelle zeigt DAZN im LIVE-STREAM - ein Überblick:

alle Freitagsspiele

alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM

Damit ist klar: DAZN ist für alle Freitagsspiele der Bundesliga zuständig! Der Streamingdienst zeigt Union Berlin vs. Eintracht heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde aus dem Stadion An der Alten Försterei und seid während der gesamten 90 Minuten live dabei.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt exklusiv im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier gibt's alle Informationen:

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Bock darauf, Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann aufgepasst. Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem erlebt Ihr sowohl die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes als auch Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt gratis im LIVE-STREAM bei DAZN .

Spitzenfußball live bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt Euch allerdings nicht nur die Bundesliga in voller Länge im LIVE-STREAM. Das DAZN-Übertragungspaket ist prall gefüllt und hat zahlreiche Highlights für Euch parat: Die Champions League und Europa League , Serie A, LaLiga und Co. - DAZN bringt Euch die Top-Ligen und -Wettbewerbe live im Stream auf Eure Bildschirme.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel. Dort bleibt keine Frage unbeantwortet:

Bock auf den Bundesliga-Freitag live bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes hier herunter:

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV verfolgen - ist das möglich?

DAZN ist am Freitagabend Eure einzige Chance, dass Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt live zu verfolgen. Doch gibt es trotzdem eine Möglichkeit, das Bundesliga-Freitagsspiel live im TV zu sehen? Geht das bei DAZN? Oder hat Sky vielleicht sogar seine Finger im Spiel? Ihr erhaltet die Antworten in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Wenn Ihr Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im klassischen TV-Program verfolgen wollt, müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Bundesliga-Duell am Freitagabend wird nicht live im TV gezeigt. Schließlich ist DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender und überträgt alle Spiele nur im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst:

Ihr müsst nicht darauf verzichten, Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt auf Eurem Fernseher zu genießen. Wie soll das gehen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Denn die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang installierbar.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Befolgt einfach folgende Anleitung, so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Zeigt / überträgt Sky Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV?

Nein, das ist nicht der Fall. Sky besitzt auch in diesem Jahr keine Übertragungsrechte an den Freitagsspielen der Bundesliga. Diese sind bekanntlich im Besitz von DAZN.

Also: Der Bezahlsender überträgt das Duell Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go oder Sky Ticket.

Wenn Ihr trotzdem die Bundesliga bei Sky genießen wollt, müsst Ihr Euch bis zum Samstag gedulden. Folgende Bundesliga-Spiele zeigt Sky live im TV und LIVE-STREAM:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Doch Achtung: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen zu aktuellen Paketen, Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Website von Sky.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Kein Problem. Wir empfehlen Euch die Highlights zu Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt bei DAZN . Dort bekommt Ihr bereits wenige Minuten nach Abpfiff der Begegnung eine ausführliche Zusammenfassung der Partie.

Der Streamingdienst zeigt Euch allerdings nicht nur die Highlights des Freitagsspiels der Bundesliga. Falls Euch die Zusammenfassung nicht ausreicht, hat DAZN genau das richtige für Euch: DAZN zeigt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im Re-Live! Somit könnt Ihr Euch die kompletten 90 Minuten zwischen beiden Teams noch einmal zeitversetzt und mit Originalkommentar anschauen.

DAZN zeigt aber nicht zu die Highlights des Bundesliga-Freitags. Beim Streamingdienst bekommt Ihr alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Klickt Euch mal rein!

Artikel wird unten fortgesetzt

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Ihr habt keine Möglichkeit, den Bundesliga-Freitag live und in voller Länge bei DAZN zu verfolgen? Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch:

Wollt Ihr keinen Treffer, keine wichtige Szene und keine Entscheidung im Stadion An der Alten Försterei verpassen? Dann seid Ihr im LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Während der gesamten Partie bleibt Ihr mit unserem LIVE-TICKER voll auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App für Eure mobilen Geräte herunter:

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Mit welcher Anfangself geht Union Berlin in das Freitagsspiel der Bundesliga? Mit welcher Startformation will Eintracht Frankfurt im Stadion An der Alten Försterei gewinnen? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn (gegen 19.30 Uhr) erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Die Bilanz

UNION BERLIN (insgesamt bislang 7 Duelle) EINTRACHT FRANKFURT 3 Siege 4 - Unentschieden - 4 Niederlagen 3 5 Tore 18

Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick